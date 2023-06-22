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Haberler Magazin Kansere yakalanan Tanyeli'ye eşinden destek!

Kansere yakalanan Tanyeli'ye eşinden destek!

Ünlü oryantal Tanyeli, aldığı kilolardan kurtulmak için mide küçültme ameliyatı olmuştu. 52 yaşındaki Tanyeli geçtiğimiz gün kansere yakalandığını duyurdu. Magazin gündemine düşen bu haber sonrasında ünlü oryantalin sağlık durumu merak edilirken, Tanyeli'nin eşinden duygusal bir paylaşım geldi.

52 yaşındaki oryantal Tanyeli, verdiği kilolarla sık sık gündeme geliyor. Yıllar önce yurt dışına taşınan Tanyeli, Türkiye'ye mide ameliyatı için dönmüştü.

Kansere yakalanan Tanyeli’ye eşinden destek!

Tanyeli, ameliyattan sonra istediği görüntüye kavuştu. Bir dönem kilolularını dert eden Tanyeli eski formuna kavuşmanın mutluluğunu yaşarken aldığı kötü haberle yıkıldı.

Kansere yakalanan Tanyeli’ye eşinden destek!

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvuran Tanyeli, Pankreas Kanseri olduğunu öğrendi.

Kansere yakalanan Tanyeli’ye eşinden destek!

Aldığı haber karşısında büyük üzüntü duyan Tanyeli'ye ailesi ve yakın dostları destek oluyor.

Kansere yakalanan Tanyeli’ye eşinden destek!

Önceki gün Hürriyet'e konuşan Tanyeli sağlık durumu hakkında bilgi verdi Tanyeli, yeni bir ameliyat geçirdiğini belirterek "Pankreas kanseri teşhisi konuldu ve tedavi süreci başladı.

Kansere yakalanan Tanyeli’ye eşinden destek!

Her şeyin iyi olacağını umuyorum. Kanseri Allah'ın da yardımıyla yeneceğime inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kansere yakalanan Tanyeli’ye eşinden destek!

Şimdi ise Tanyeli'nin eşi ünlü oryantalin hastane odasında çekilen bir fotoğrafını sosyal medya sayfasında yayınladı.

Kansere yakalanan Tanyeli’ye eşinden destek!

Tedaviye başlayan Tanyeli'nin eşi İlker Sünnili'den eşine destek paylaşımı geldi.

Kansere yakalanan Tanyeli’ye eşinden destek!

Hastane odasından paylaşım yapan eş "Seni çok seviyorum canım karım, bu sınavı da birlikte başarıyla geçeceğiz" ifadelerini kullandı. Tanyeli ise hastalığıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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