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Haberler Magazin Photoshop'u abarttı! Ünlü şarkıcı sosyal medyanın diline düştü

Photoshop'u abarttı! Ünlü şarkıcı sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla alay konusu oldu. Photoshop'u fazla kaçıran Karaca, takipçilerinin diline düştü. 52 yaşındaki ünlü şarkıcı, olduğundan çok daha genç gösteren Reyhan Karaca'ya yorum yağdı.

52 yaşındaki şarkıcı Reyhan Karaca, bir fotoğrafına Photoshop yaparak sosyal medya hesabından yayınla. Ancak Photoshopun dozunu kaçıran Karaca,olduğundan oldukça genç gösteriyor. Hata kısa sürede fark edilse de şarkıcı fotoğrafı kaldırmadı.

Photoshop’u abarttı! Ünlü şarkıcı sosyal medyanın diline düştü

Şarkıcı Reyhan Karaca, sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Photoshop’u abarttı! Ünlü şarkıcı sosyal medyanın diline düştü

Hesabını aktif kullanan Karaca, son paylaştığı fotoğrafta Photoshop yapmak isterken dozunu kaçırdı.

Photoshop’u abarttı! Ünlü şarkıcı sosyal medyanın diline düştü

PHOTOSHOP YAPARKEN GENÇLİĞİNE GERİ DÖNDÜ

Instagram'da 321 bin takipçisi bulunan Reyhan Karaca, fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Photoshop’u abarttı! Ünlü şarkıcı sosyal medyanın diline düştü

Ancak Karaca'nın fotoğrafına yaptığı Photoshop uygulaması takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Photoshop’u abarttı! Ünlü şarkıcı sosyal medyanın diline düştü

Cildini daha pürüzsüz ve farklı göstermek için yüzünde birkaç oynama yapan şarkıcı, ayarı kaçırınca kendini olduğundan genç gösterdi.

Photoshop’u abarttı! Ünlü şarkıcı sosyal medyanın diline düştü

Reyhan Karaca'nın paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı. Takipçileri Reyhan Karaca'nın paylaşımına 'Bir an Simge Sağın sandım', 'Prenses yaş ilerledikçe gençleşiyor', 'Yıllara meydan okuyor dercesine' gibi yorumlar yazdı.

Photoshop’u abarttı! Ünlü şarkıcı sosyal medyanın diline düştü

İŞTE REYHAN KARACA'NIN ÇOK KONUŞULAN SON PAYLAŞIMI!

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