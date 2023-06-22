Photoshop’u abarttı! Ünlü şarkıcı sosyal medyanın diline düştü

52 yaşındaki şarkıcı Reyhan Karaca, bir fotoğrafına Photoshop yaparak sosyal medya hesabından yayınla. Ancak Photoshopun dozunu kaçıran Karaca,olduğundan oldukça genç gösteriyor. Hata kısa sürede fark edilse de şarkıcı fotoğrafı kaldırmadı.
52 yaşındaki şarkıcı Reyhan Karaca, bir fotoğrafına Photoshop yaparak sosyal medya hesabından yayınla. Ancak Photoshopun dozunu kaçıran Karaca,olduğundan oldukça genç gösteriyor. Hata kısa sürede fark edilse de şarkıcı fotoğrafı kaldırmadı.
Şarkıcı Reyhan Karaca, sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.
Hesabını aktif kullanan Karaca, son paylaştığı fotoğrafta Photoshop yapmak isterken dozunu kaçırdı.
PHOTOSHOP YAPARKEN GENÇLİĞİNE GERİ DÖNDÜ
Instagram'da 321 bin takipçisi bulunan Reyhan Karaca, fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
Ancak Karaca'nın fotoğrafına yaptığı Photoshop uygulaması takipçilerinin gözünden kaçmadı.
Cildini daha pürüzsüz ve farklı göstermek için yüzünde birkaç oynama yapan şarkıcı, ayarı kaçırınca kendini olduğundan genç gösterdi.
Reyhan Karaca'nın paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı. Takipçileri Reyhan Karaca'nın paylaşımına 'Bir an Simge Sağın sandım', 'Prenses yaş ilerledikçe gençleşiyor', 'Yıllara meydan okuyor dercesine' gibi yorumlar yazdı.
İŞTE REYHAN KARACA'NIN ÇOK KONUŞULAN SON PAYLAŞIMI!