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Haberler Magazin Yıldız Çağrı Atiksoy'un yeni imajı hayran bıraktırdı

Yıldız Çağrı Atiksoy'un yeni imajı hayran bıraktırdı

Geçtiğimiz yıl Berk Oktay ile nikah masasına oturan Yıldız Çağrı Atiksoy, rol aldığı Kuruluş Osman dizisi sezon finaline girince imaj değişikliğine gitti. Güzel oyuncunun son hali adeta hayran bıraktı. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy'un yeni imajı...

Son olarak Bir Küçük Gün Işığı dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Berk Oktay uzun süredir aşk yaşadığı meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile birlikteliklerini ciddiye taşıma kararı almıştı.

Yıldız Çağrı Atiksoy’un yeni imajı hayran bıraktırdı

Sosyal medyadan boy boy fotoğraf paylaşan, her fırsatta mutluluklarını dile getiren çift, dünyaevine girmişti.

Yıldız Çağrı Atiksoy’un yeni imajı hayran bıraktırdı

Geçtiğimiz yıl birlikteliklerini evliliğe taşıyan çiftin mutluluğuna diyecek yok.

Yıldız Çağrı Atiksoy’un yeni imajı hayran bıraktırdı

Son olarak Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy imaj değiştirdi.

Yıldız Çağrı Atiksoy’un yeni imajı hayran bıraktırdı

Ünlü oyuncunun son hali görenleri hayran bıraktı.

Yıldız Çağrı Atiksoy’un yeni imajı hayran bıraktırdı

Saçlarında değişikliğe giden Yıldız Çağrı Atiksoy'un yeni imajına beğeni yağdı.

Yıldız Çağrı Atiksoy’un yeni imajı hayran bıraktırdı

Takipçileri, "Yıldıza evlilik feci yaramış valla daha daha güzelleşmis", "Saçları ne güzel olmuş", "Kadın fazla mı iyi olmuş ne", "Ateş ediyor resmen" yorumlarında bulundu.

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