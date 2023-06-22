Yıldız Çağrı Atiksoy’un yeni imajı hayran bıraktırdı

Son olarak Bir Küçük Gün Işığı dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Berk Oktay uzun süredir aşk yaşadığı meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile birlikteliklerini ciddiye taşıma kararı almıştı.
Son olarak Bir Küçük Gün Işığı dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Berk Oktay uzun süredir aşk yaşadığı meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile birlikteliklerini ciddiye taşıma kararı almıştı.
Sosyal medyadan boy boy fotoğraf paylaşan, her fırsatta mutluluklarını dile getiren çift, dünyaevine girmişti.
Geçtiğimiz yıl birlikteliklerini evliliğe taşıyan çiftin mutluluğuna diyecek yok.
Son olarak Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy imaj değiştirdi.
Ünlü oyuncunun son hali görenleri hayran bıraktı.
Saçlarında değişikliğe giden Yıldız Çağrı Atiksoy'un yeni imajına beğeni yağdı.
Takipçileri, "Yıldıza evlilik feci yaramış valla daha daha güzelleşmis", "Saçları ne güzel olmuş", "Kadın fazla mı iyi olmuş ne", "Ateş ediyor resmen" yorumlarında bulundu.