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Haberler Magazin Güzide Duran son haliyle dikkat çekti

Güzide Duran son haliyle dikkat çekti

Bir dönem podyumlarını tozunu attıran manken Güzide Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Duran'ın son haline takipçilerinden, "Hiç yaşlanmıyor" yorumları geldi. İşte Güzide Duran'ın yıllara meydan okuyan son hali...

Güzide Duran 90'lı ve 2000'li yıllarda podyumda fırtınalar estirdi. 2008'de iş insanı Adnan Aksoy'la evlenen Duran renkli dünyaya veda etmişti.

Güzide Duran son haliyle dikkat çekti

Gözlerden uzak yaşayan Güzide Duran sosyal medya profilinde eşine ait soyadını kaldırınca boşanma iddiaları dikkat çekmişti.

Güzide Duran son haliyle dikkat çekti

Güzel model iddialar sonrası "Güzel proje gelirse kabul ederim. Kafalar karışmasın diye tanındığım soyadımı kullanma kararı aldım" demişti.

Güzide Duran son haliyle dikkat çekti

Güzel model iddialar sonrası "Güzel proje gelirse kabul ederim. Kafalar karışmasın diye tanındığım soyadımı kullanma kararı aldım" demişti.

Güzide Duran son haliyle dikkat çekti

Ünlü manken son sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Güzide Duran son haliyle dikkat çekti

42 yaşındaki eski mankeni görenler "Hiç yaşlanmıyor" yorumlarında bulundu.

Güzide Duran son haliyle dikkat çekti

İşte o paylaşım...

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