Güzide Duran son haliyle dikkat çekti

Güzide Duran 90'lı ve 2000'li yıllarda podyumda fırtınalar estirdi. 2008'de iş insanı Adnan Aksoy'la evlenen Duran renkli dünyaya veda etmişti.
Güzide Duran 90'lı ve 2000'li yıllarda podyumda fırtınalar estirdi. 2008'de iş insanı Adnan Aksoy'la evlenen Duran renkli dünyaya veda etmişti.
Gözlerden uzak yaşayan Güzide Duran sosyal medya profilinde eşine ait soyadını kaldırınca boşanma iddiaları dikkat çekmişti.
Güzel model iddialar sonrası "Güzel proje gelirse kabul ederim. Kafalar karışmasın diye tanındığım soyadımı kullanma kararı aldım" demişti.
Güzel model iddialar sonrası "Güzel proje gelirse kabul ederim. Kafalar karışmasın diye tanındığım soyadımı kullanma kararı aldım" demişti.
Ünlü manken son sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.
42 yaşındaki eski mankeni görenler "Hiç yaşlanmıyor" yorumlarında bulundu.