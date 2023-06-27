Şarkıcı Doğuş ve eşi Hoşkedem Hidayetkızı’ndan üzücü haber geldi!

'Gamsız', 'Bunun Adına Yürek Derler', 'Yalancı' ve 'Yemin Ettim Sana' parçalarıyla bir döneme damga vuran Doğuş, 2014 yılında Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak tanınan Hoşkedem Hidayetkızı ile evlenmişti.
'Gamsız', 'Bunun Adına Yürek Derler', 'Yalancı' ve 'Yemin Ettim Sana' parçalarıyla bir döneme damga vuran Doğuş, 2014 yılında Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak tanınan Hoşkedem Hidayetkızı ile evlenmişti.
9 yıl önce evlenen şarkıcı Doğuş, Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı'nın bu evlilikten 2 de çocuğu dünyaya geldi.
Şarkıcı Doğuş, Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı'ndan üzücü haber geldi.
Doğuş ile Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı'nın ayrılacakları belirtildi.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Evlendikten sonra Azerbaycan'a yerleşen ünlü sanatçı, eşinin ailesiyle yaşadığı sorunları aşamayınca İstanbul'a geri döndü.
Karısını ve çocuklarını bırakıp dönen Doğuş'un boşanmaya kararlı olduğu gelen bilgiler arasında.
Şarkıcı, Instagram'dan eşinin fotoğraflarını silerek, takibi de bıraktı.