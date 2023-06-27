  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Şarkıcı Doğuş ve eşi Hoşkedem Hidayetkızı'ndan üzücü haber geldi!

Şarkıcı Doğuş ve eşi Hoşkedem Hidayetkızı'ndan üzücü haber geldi!

Ünlü şarkıcı Doğuş ile Kasım 2014'te nikah masasına oturan Azeri sunucu Hoşkedem Hidayetkızı'ndan üzücü haber geldi. Ünlü çift, boşanma kararı aldı. Peki, Doğuş ile Hoşkedem Hidayetkızı'nın ayrılık nedeni ne? İşte detaylar...

'Gamsız', 'Bunun Adına Yürek Derler', 'Yalancı' ve 'Yemin Ettim Sana' parçalarıyla bir döneme damga vuran Doğuş, 2014 yılında Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak tanınan Hoşkedem Hidayetkızı ile evlenmişti.

Şarkıcı Doğuş ve eşi Hoşkedem Hidayetkızı’ndan üzücü haber geldi!

9 yıl önce evlenen şarkıcı Doğuş, Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı'nın bu evlilikten 2 de çocuğu dünyaya geldi.

Şarkıcı Doğuş ve eşi Hoşkedem Hidayetkızı’ndan üzücü haber geldi!

Şarkıcı Doğuş, Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı'ndan üzücü haber geldi.

Şarkıcı Doğuş ve eşi Hoşkedem Hidayetkızı’ndan üzücü haber geldi!

Doğuş ile Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı'nın ayrılacakları belirtildi.

Şarkıcı Doğuş ve eşi Hoşkedem Hidayetkızı’ndan üzücü haber geldi!

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Evlendikten sonra Azerbaycan'a yerleşen ünlü sanatçı, eşinin ailesiyle yaşadığı sorunları aşamayınca İstanbul'a geri döndü.

Şarkıcı Doğuş ve eşi Hoşkedem Hidayetkızı’ndan üzücü haber geldi!

Karısını ve çocuklarını bırakıp dönen Doğuş'un boşanmaya kararlı olduğu gelen bilgiler arasında.

Şarkıcı Doğuş ve eşi Hoşkedem Hidayetkızı’ndan üzücü haber geldi!

Şarkıcı, Instagram'dan eşinin fotoğraflarını silerek, takibi de bıraktı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA