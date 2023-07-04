Bir dönemin çocuk yıldızıydı! Şahin Kendirci yeni imajıyla şaşırttı

Bir süredir ekranlardan uzak olan Kendirci'yi bazı takipçileri beğenirken, bazı takipçileri de eleştirdi. Saçlarını uzatan ve giyim tarzını değiştiren Şahin Kendirci takipçilerini şaşırttı. Ünlü isme yorum yağdı. İşte onlardan bazıları...