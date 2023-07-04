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Haberler Magazin Bir dönemin çocuk yıldızıydı! Şahin Kendirci yeni imajıyla şaşırttı

Bir dönemin çocuk yıldızıydı! Şahin Kendirci yeni imajıyla şaşırttı

Bir dönem katıldığı yarışmalarla adını duyuran ve 'Müslüm' filminde Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandıran Şahin Kendirci, imajını değiştirdi. Bambaşka birine dönüşen yıldızın son hali görenleri şoke etti.

Katıldığı 'Yetenek Sizsiniz' ve 'O Ses Türkiye Çocuklar' yarışmalarıyla adını duyuran ve 'Müslüm' filminde Müslüm Gürses'in çocukluğunu oynayan Şahin Kendirci, 19 Nisan 2001 yılında Adana'da dünyaya geldi.

Bir dönemin çocuk yıldızıydı! Şahin Kendirci yeni imajıyla şaşırttı

Aslen Şanlıurfalı olan Kendirci'nin küçüklüğünden beri müziğe karşı aşırı bir ilgisi vardı.

Bir dönemin çocuk yıldızıydı! Şahin Kendirci yeni imajıyla şaşırttı

Yetenek Sizsiniz programıyla tanınan Kendirci, daha sonra 2014 yılında yayınlanan O Ses Çocuklar yarışmasında kendisini gösterdi.

Bir dönemin çocuk yıldızıydı! Şahin Kendirci yeni imajıyla şaşırttı

Yarışmada birinciliği göğüsleyen Şahin Kendirci uzun süre adından söz ettirdi.

Bir dönemin çocuk yıldızıydı! Şahin Kendirci yeni imajıyla şaşırttı

O Ses Çocuklar yarışmasındaki başarısından sonra yönetmenliğini ve senaristliğini Burak Aksak'ın yaptığı 'Bana Masal Anlatma' filminde 'Tamirci Çırağı' rolü ile beyaz perdeye giriş yaptı.

Bir dönemin çocuk yıldızıydı! Şahin Kendirci yeni imajıyla şaşırttı

Şahin Kendirci "Bana Masal Anlatma" filminde Hande Doğandemir, Fatih Artman, Cengiz Bozkurt ve Sadi Celil Cengiz gibi isimlerle kamera karşısına geçti.

Bir dönemin çocuk yıldızıydı! Şahin Kendirci yeni imajıyla şaşırttı

Bir yetenek yarışmasına katılan ve söylediği şarkılar ile yıldızı parlayan Şahin Kendirdi, çocuk yıldız olarak hayatımıza girdi. Müslüm filminde merhum sanatçı Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandırmış olan Şahin Kendirdi, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Bir dönemin çocuk yıldızıydı! Şahin Kendirci yeni imajıyla şaşırttı

Tarzı ve sesiyle çok konuşulan Kendirci, saçlarını uzatarak kıyafet tercihlerini değiştirdi. Ancak Kendirci'nin yeni imajı takipçilerinden geçer not alamadı.

Bir dönemin çocuk yıldızıydı! Şahin Kendirci yeni imajıyla şaşırttı

Bir süredir ekranlardan uzak olan Kendirci'yi bazı takipçileri beğenirken, bazı takipçileri de eleştirdi. Saçlarını uzatan ve giyim tarzını değiştiren Şahin Kendirci takipçilerini şaşırttı. Ünlü isme yorum yağdı. İşte onlardan bazıları...

Bir dönemin çocuk yıldızıydı! Şahin Kendirci yeni imajıyla şaşırttı

"Oğlum Allah aşkına o saçlar ne? Hiç yakışmamış. Ablam ne saçlar ne de tarzın... Tanıdığımız Şahin değilsin .Lütfen ablam kendine gel"

"Şahin kendine gel kardeşim bu tarz sana yakışmamış kendi benliğini kaybetme"

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