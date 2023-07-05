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Haberler Magazin Yeşilçam oyuncusu Itır Esen sevenlerinden dua istedi

Yeşilçam oyuncusu Itır Esen sevenlerinden dua istedi

Yeşilçam'da sayısız yapımda rol alan oyuncu Itır Esen, sosyal medya hesabı üzerinden sevenlerinden dua istedi. 66 yaşındaki Esen'in önemli bir ameliyata gireceği ortaya çıktı.

Itır Esen sinemaya ilk olarak "Aile Şerefi" filmi ile girmişti. Bir evlilik yapan Itır Esen, yönetmen Yavuz Turgul ile evlenmişti.

Yeşilçam oyuncusu Itır Esen sevenlerinden dua istedi

Bu evlilikten Ahmet isminde bir oğlu ve Nisan adında bir kız çocuğu dünyaya geldi.

Yeşilçam oyuncusu Itır Esen sevenlerinden dua istedi

1975 yılında TRT'de yayınlanan 6 bölümlük "Aşk-ı Memnu" dizisi ile yükselişini sürdüren Itır Esen, birçok dizi, film ve reklamda rol aldı.

Yeşilçam oyuncusu Itır Esen sevenlerinden dua istedi

"Aşk-ı Memnu", "Aile Şerefi", "Gülen Gözler" gibi yapımlarla tanınan Itır Esen'den üzen haber geldi. 66 yaşındaki Yeşilçam yıldızının önemli bir ameliyata gireceği ortaya çıktı.

Yeşilçam oyuncusu Itır Esen sevenlerinden dua istedi

Son olarak "Kuş Uçuşu" adlı internet dizisinde rol alan Itır Esen'in sağlık durumuyla ilgili Murat Özer paylaşım yaptı.

Yeşilçam oyuncusu Itır Esen sevenlerinden dua istedi

Özer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Canım Itır Esen yarın çok önemli bir ameliyata giriyor. Sabah hastanede kan ihtiyacı olabilir" ifadelerini kullandı.

Yeşilçam oyuncusu Itır Esen sevenlerinden dua istedi

Itır Esen de bu paylaşıma teşekkür etti ve "Dualarınızı bekliyorum" diye hayranlarına seslendi.

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