Yeşilçam oyuncusu Itır Esen sevenlerinden dua istedi

Itır Esen sinemaya ilk olarak "Aile Şerefi" filmi ile girmişti. Bir evlilik yapan Itır Esen, yönetmen Yavuz Turgul ile evlenmişti.
Itır Esen sinemaya ilk olarak "Aile Şerefi" filmi ile girmişti. Bir evlilik yapan Itır Esen, yönetmen Yavuz Turgul ile evlenmişti.
Bu evlilikten Ahmet isminde bir oğlu ve Nisan adında bir kız çocuğu dünyaya geldi.
1975 yılında TRT'de yayınlanan 6 bölümlük "Aşk-ı Memnu" dizisi ile yükselişini sürdüren Itır Esen, birçok dizi, film ve reklamda rol aldı.
"Aşk-ı Memnu", "Aile Şerefi", "Gülen Gözler" gibi yapımlarla tanınan Itır Esen'den üzen haber geldi. 66 yaşındaki Yeşilçam yıldızının önemli bir ameliyata gireceği ortaya çıktı.
Son olarak "Kuş Uçuşu" adlı internet dizisinde rol alan Itır Esen'in sağlık durumuyla ilgili Murat Özer paylaşım yaptı.
Özer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Canım Itır Esen yarın çok önemli bir ameliyata giriyor. Sabah hastanede kan ihtiyacı olabilir" ifadelerini kullandı.
Itır Esen de bu paylaşıma teşekkür etti ve "Dualarınızı bekliyorum" diye hayranlarına seslendi.