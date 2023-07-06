Youtuber Banu Berberoğlu ile sevgilisi Mehmet Kaya’dan üzücü haber!

Türkiye onları YouTube videolarıyla tanımıştı… YouTuber Banu Berberoğlu ve Mehmet Kaya'nın çektikleri videolar bir dönem sosyal medyada izlenme rekorları kırmıştı.
Türkiye onları YouTube videolarıyla tanımıştı… YouTuber Banu Berberoğlu ve Mehmet Kaya'nın çektikleri videolar bir dönem sosyal medyada izlenme rekorları kırmıştı.
İlginç konuşma tarzlarıyla izleyenleri adeta hipnotize eden çiftin, yakın bir tarihte yollarını ayırdıkları ortaya çıktı. Ayrılık açıklamasını ise Mehmet Kaya yaptı. Aşklarını noktaladıklarını belirten Kaya, Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Herkese merhaba. Biz karar aldık, Banu Hanım ile ilişkimizi bitirdik. Bu durumu sizinle paylaşmadık. Bu karar alalı 2-3 ay oldu.
Ama gelinen son durumda, sürekli sorulan soruların cevabı olsun diye ilk ve son kez yazıyorum.
Kendisi dünyanın en saygı değer, çok iyi insanlarından birtanesidir. Bütün iyiliklerin onu bulmasını ve kendi hayatında başarı diliyorum.
Ama hayatlarımız kısıtlayıcı sorular ile paylaşılan videolar, yapılan yorumlarda iki insan üzerinden değişik ve popülerlik kazancam diye her türlü algı, yapmaya çalışan, sapkın davranışta bulunan durumları bırakın artık.
Hayat devam ediyor. Teşekkürler... İsteyenler hemen takipten çıkabilir. Eskisi gibi insanları sürekli çekecek kafa yapım yok. İki tarafa da soru sormayın kalp kırmayın. Sosyal medya fenomeni Banu Berberoğlu ise henüz bir açıklama yapmadı...