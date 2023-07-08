Işın Karaca hastalığını açıkladı: Saklamak artık daha zor...

En sevdiklerimin cenazesine bile gidemedim. Millet beni asosyal zannediyor, halbuki kendimle savaşıyorum o arada… Her şeyi konuşabilen kadın kendince sustu… Bu arada sürekli tedavi görüyorum. Kafama yediğim iğne sayısını, yuttuğum akıllı ilaçların miktarını unuttum.. Hiç biri fayda göstermedi… 2 Ocak 2023'te hem Covid hem influenza geçirdim, inanılmaz bir kombo! Hiç tavsiye etmem…