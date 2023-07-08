SON DAKİKA: Özkan Uğur hayatını kaybetti

MFÖ grubunun solistlerinden 69 yaşındaki Özkan Uğur, geçtiğimiz Nisan ayında iki kez yendiği lenf kanserine tekrar yakalandığını duyurmuş ve sevenlerini üzmüştü. Bir süredir tedavi gören usta sanatçıdan kötü haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden Özkan Uğur'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Usta sanatçı Özkan Uğur, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Daha önce üç kez lenf kanserini yenen Uğur, kısa bir süre önce de entübe edilmişti.

Tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden Özkan Uğur'dan son dakika acı haber geldi.

Özkan Uğur'un hayatını kaybettiği öğrenildi.

Özkan Uğur'un ölümü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal meyda hesabından bir taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, "Bugün vefat haberini aldığımız, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÖZKAN UĞUR KİMDİR?

Raif Özkan Uğur 17 Ekim 1953 yılında İstanbul'da doğdu. Ailenin beşinci çocuğu olan Uğur, Reşat Nuri Güntekin İlkokulu'nda okurken mandolin ile tanışır. Fenerbahçe Lisesi'nde okurken müzik sevdası ağır bastı ve ilk olarak "Atomikler" adında amatör bir grup kurup, dönemin popüler şarkılarını yorumladı.

Müzik hayatına 1970'te birçok ünlü ismin de zaman zaman yer aldığı Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başladı. 1971 senesinde Kızıltoprak'ta tanıştığı Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile ilk grubu Kaygısızlar'la profesyonel bas gitaristliğe başladı. O dönem Sadık Kuyaş da grupta bas gitaristlik yapmaktaydı. Bir süre beraber çaldıktan sonra Kuyaş gruptan ayrıldı ve Uğur grubun tek bas gitaristi oldu. Kaygısızlar'ın dağılmasından sonra 1972'de Barış Manço'nun kendisine eşlik etmesi için kurduğu rock grubu Kurtalan Ekspres adlı grubun ilk kadrosunda yer aldı ve Ankara Dedeman'daki ilk konserde yer aldı. İlk plaklarından sonra Barış Manço askere gitti. Grup bir süreliğine dağılınca Özkan Uğur, Aydın Çakuş ve Nur Yenal ile birlikte Ter grubunu kurdu. Grup, o dönem kendi grubunu dağıtmış Erkin Koray ile birleşti ve 1972'de "Hor Görme Garibi / Züleyha" 45'liğini çıkardı.

Barış Manço'nun askerden dönmesiyle Özkan Uğur tekrar Kurtalan Ekspres'e döndü. 1973-1974 yılları arasında bu grupla çalıştı. 2 plak kaydında yer aldı. 1974'te gruptan ayrıldıktan sonra bu dönemden eski arkadaşları Mazhar - Fuat'ın hazırladığı stüdyo albümünde de bas çaldı. Kurtalan Ekspres'e 1976'da kısa süreli bas gitarist, 1978'de bir Anadolu turnesi için de gitarist olarak grupta yer aldı. 1974'te Kurtalan Ekspres'ten arkadaşı Murat Ses ile bir süre Edip Akbayram'ın Dostlar Orkestrası'nda yer aldı. Ancak müzikal anlaşmazlıklardan dolayı ayrıldı. Anadolu Rock'ın başka bir ünlü ismi olan Ersen ve Dadaşlar grubuna Taner Öngür'ün yerine bas gitara geçti. Üç 45'likten sonra dönemin siyasi koşulları nedeniyle Ersen Dinleten ile Dadaşlar'ın yolları ayrıldı. Özkan Uğur bir süre daha Dadaşlar'da kaldı ve Selda Bağcan ile "Selda ve Dadaşlar" adıyla çıkan Türkülerimiz LP'sinde bas gitar çaldı. 1976'da Seyhan Karabay ve Kardaşlar grubunun bir 45'liğinde yer aldı.

1976'da yine Fuat Güner ve Mazhan Alanson ile İpucu Beşlisi'ne geçti. Bir 45'lik yayımlayıp, Seyyal Taner ile çalıştılar. Grubun dağılmasıyla 1978'de Galip Boransu ve Cengiz Teoman ile Grup Karma'yı kurdu. Bu grup ile katıldıkları 1978 Türkiye Eurovision elemelerinde bestesi Galip Boransu'ya ait "İmkansız" adlı şarkıyla 4. olmuştur.