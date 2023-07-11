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Haberler Magazin Bağırsaklardaki gaz, şişkinlik ve kramplara veda edin!

Bağırsaklardaki gaz, şişkinlik ve kramplara veda edin!

Günümüzde çoğu kişinin muzdarip olduğu bir bağırsak hastalığı olan huzursuz bağırsak sendromu, anormal kasılmalar ve ağrılarla gün içerisinde rahatsızlık vererek kendini gösterir. Şişkinlik, kramp ve gaz sorununu da beraberinde getirir. Bu sorunlara karşı bazı bitkiler imdadınıza yetişir! İşte huzursuz bağırsak sendromu şikayetlerini dindirmeye yardımcı bitki çayları sizlerle...

Huzursuz bağırsak sendorumunun ortaya çıkardığı şişkinliği ve ağrıyı azaltmak için katkıda bulunan bitki çaylarını sizler için derledik...

Bağırsaklardaki gaz, şişkinlik ve kramplara veda edin!

NANE

Krampları ve karın ağrılarını azaltır. Sindirim sistemindeki bakteri florasını normalleştirmeye yardımcı olur.

Bağırsaklardaki gaz, şişkinlik ve kramplara veda edin!

REZENE

Bağırsaklardaki düz kaslarını gevşetir, böylece kasılma ve şişkinliği giderir. Rezene ayrıca bağırsaklar için iyi bir antienflamatuardır.

Bağırsaklardaki gaz, şişkinlik ve kramplara veda edin!

MEYAN

Meyan kökü, özellikle sindirim sistemi üzerinde en etkili antienflamatuarlardan biridir. Bağırsak zarını koruyarak iyileştirmeye yardımcı olur.

Bağırsaklardaki gaz, şişkinlik ve kramplara veda edin!

PAPATYA

Bağırsak kramplarını, enflamasyonu ve spazmları azaltır. İshal ve kabızlığa iyi gelir. Aynı zamanda stres ve kaygıyı da azaltır.

Bağırsaklardaki gaz, şişkinlik ve kramplara veda edin!

AYNISEFA

Enflamasyonu azaltmak, bakteri dengesini düzenlemek ve sindirim spazmlarını azaltmak için harika bir bitkidir.

Bağırsaklardaki gaz, şişkinlik ve kramplara veda edin!

PASSİFLORA

Sinirlilik, huzursuzluk, stres ve anksiyete ile ilişkili sindirim sistemine bağlı kas spazmlarını azaltmaya ve IBS semptomlarını iyileştirmeye yardımcı olur.

Bağırsaklardaki gaz, şişkinlik ve kramplara veda edin!

LAVANTA

Sinir sistemini rahatlatarak sindirim süreci üzerinde etkili olan sempatik sinir sistemini düzenlemeye yardımcı olur.

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