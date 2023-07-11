Bağırsaklardaki gaz, şişkinlik ve kramplara veda edin!

Huzursuz bağırsak sendorumunun ortaya çıkardığı şişkinliği ve ağrıyı azaltmak için katkıda bulunan bitki çaylarını sizler için derledik...
Huzursuz bağırsak sendorumunun ortaya çıkardığı şişkinliği ve ağrıyı azaltmak için katkıda bulunan bitki çaylarını sizler için derledik...
NANE
Krampları ve karın ağrılarını azaltır. Sindirim sistemindeki bakteri florasını normalleştirmeye yardımcı olur.
REZENE
Bağırsaklardaki düz kaslarını gevşetir, böylece kasılma ve şişkinliği giderir. Rezene ayrıca bağırsaklar için iyi bir antienflamatuardır.
MEYAN
Meyan kökü, özellikle sindirim sistemi üzerinde en etkili antienflamatuarlardan biridir. Bağırsak zarını koruyarak iyileştirmeye yardımcı olur.
PAPATYA
Bağırsak kramplarını, enflamasyonu ve spazmları azaltır. İshal ve kabızlığa iyi gelir. Aynı zamanda stres ve kaygıyı da azaltır.
AYNISEFA
Enflamasyonu azaltmak, bakteri dengesini düzenlemek ve sindirim spazmlarını azaltmak için harika bir bitkidir.
PASSİFLORA
Sinirlilik, huzursuzluk, stres ve anksiyete ile ilişkili sindirim sistemine bağlı kas spazmlarını azaltmaya ve IBS semptomlarını iyileştirmeye yardımcı olur.
LAVANTA
Sinir sistemini rahatlatarak sindirim süreci üzerinde etkili olan sempatik sinir sistemini düzenlemeye yardımcı olur.