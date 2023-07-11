Real Madrid’in yeni yıldızı Arda Güler yeni bir aşka yelken mi açtı?

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, Real Madrid'i tercih ederek yılın transferine imza attı. Arda Güler, dünya devi Real Madrid'le 6 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, Real Madrid'i tercih ederek yılın transferine imza attı. Arda Güler, dünya devi Real Madrid'le 6 yıllık sözleşme imzaladı.
Başarısıyla dünyanın bir anda gündemine oturan ünlü futbolcunun özel hayatı da oldukça merak edildi.
YENİ AŞK İDDİASI!
Arda Güler'in Galatasaray'ın oyuncusu Duru Nayman (18) ile yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü.
ÜNLÜ ÇİFTİN İLK KARESİ!
İşte ünlü çiftin ilk karesi!