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Haberler Magazin Real Madrid'in yeni yıldızı Arda Güler yeni bir aşka yelken mi açtı?

Real Madrid'in yeni yıldızı Arda Güler yeni bir aşka yelken mi açtı?

Yılın transferine imza atan ve Real Madrid ile anlaşan genç futbolcu Arda Güler hakkında bir iddia ortaya atıldı. Arda Güler'in Galatasaray'ın oyuncusu Duru Nayman ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, Real Madrid'i tercih ederek yılın transferine imza attı. Arda Güler, dünya devi Real Madrid'le 6 yıllık sözleşme imzaladı.

Real Madrid’in yeni yıldızı Arda Güler yeni bir aşka yelken mi açtı?

Başarısıyla dünyanın bir anda gündemine oturan ünlü futbolcunun özel hayatı da oldukça merak edildi.

Real Madrid’in yeni yıldızı Arda Güler yeni bir aşka yelken mi açtı?
YALNIZ BIRAKMADI!
Geçtiğimiz gün Madrid'e giden ünlü futbolcunun havalimanında yanında Galatasaray'ın oyuncusu Duru Nayman (18) olduğu dikkatlerde kaçmadı.
Real Madrid’in yeni yıldızı Arda Güler yeni bir aşka yelken mi açtı?

YENİ AŞK İDDİASI!

Arda Güler'in Galatasaray'ın oyuncusu Duru Nayman (18) ile yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü.

Real Madrid’in yeni yıldızı Arda Güler yeni bir aşka yelken mi açtı?

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