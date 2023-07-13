Ceyda Düvenci ile yollarını ayıran Bülent Şakrak tatile çıktı

2014 yılında nikâh masasına oturan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çiftinin evliliklerinde sorunlar yaşadığı iddia edilmiş, ikili çift terapisi görmeye başlamıştı.
2014 yılında nikâh masasına oturan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çiftinin evliliklerinde sorunlar yaşadığı iddia edilmiş, ikili çift terapisi görmeye başlamıştı.
Evliliklerini sürdürme kararı alan çift sorunları aşamadı. Dostça ayrılmaya karar veren ikili, evliliklerini geçtiğimiz günlerde İzmir - Ödemiş Adliyesi'nde görülen 15 dakikalık dava ile resmen bitirdi.
Evliliklerinde kara bulutlar dolaşan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, ilişkilerini kurtarmak için çift terapistine de gitti. Ancak ikili evliliklerini kurtaramadı.
Ünlü çift, 10 Temmuz'da evliliklerini tek celsede noktaladı. Düvenci ile Şakrak'ın oğlu Okan Ali'nin velayeti annesine verildi.
Bülent Şakrak, boşanmanın ardından oğlu Ali ve eski eşi Ceyda Düvenci'nin Engin Akgün ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa ile birlikte tatile çıktı.
Ali ve Melisa ile keyifli vakit geçiren Şakrak, o anları da sosyal medya hesabı üzerinden "Oğlum Ali, kızım Melisa" etiketi ile takipçileriyle paylaştı.
"Hâkikat bağına girmek istersen, gonca güllerini dermek istersen, erenler sırrına ermek istersen, bu sırra ermeye rehber isterler" notunu düştü.