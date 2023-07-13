Ceyda Düvenci ile yollarını ayıran Bülent Şakrak tatile çıktı

Ali ve Melisa ile keyifli vakit geçiren Şakrak, o anları da sosyal medya hesabı üzerinden "Oğlum Ali, kızım Melisa" etiketi ile takipçileriyle paylaştı.

"Hâkikat bağına girmek istersen, gonca güllerini dermek istersen, erenler sırrına ermek istersen, bu sırra ermeye rehber isterler" notunu düştü.