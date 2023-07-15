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Haberler Magazin Orhan Gencebay kaza geçirdi! İşte usta ismin son sağlık durumu...

Orhan Gencebay kaza geçirdi! İşte usta ismin son sağlık durumu...

Usta sanatçı Orhan Gencebay talihsiz bir kaza geçirdi. Orhan Gencebay eşi Sevim Emre ile birlikte birkaç gün önce Anadoluhisarı'ndaki bir restoranta gitti. Dönüşte ise restoranın teknesiyle Baltalimanı'ndaki yalı dairelerine bırakılmak istenen ünlü çiftten Orhan Gencebay, tekneden düştü ve apar topar hastaneye kaldırıldı. İşte talihsiz kaza geçiren Orhan Gencebay'ın son sağlık durumu...

78 yaşındaki usta Sanatçı Orhan Gencebay'ın büyük bir kaza atlattığı ortaya çıktı. Tekneden düşen Orhan Gencebay hastanelik oldu!

Orhan Gencebay kaza geçirdi! İşte usta ismin son sağlık durumu...

Gazeteci Bilal Özcan'ın haberine göre; Usta sanatçı Orhan Gencebay, birkaç gün önce, eşi Sevim Emre'yle birlikte Anadoluhisarı'ndaki bir restorana yemeğe gitti.

Orhan Gencebay kaza geçirdi! İşte usta ismin son sağlık durumu...

Gece sonunda restoranın teknesiyle Baltalimanı'ndaki yalı dairelerine bırakılmak istenen Orhan Gencebay ile Sevim Emre'nin başına talihsiz bir kaza geldi.

Orhan Gencebay kaza geçirdi! İşte usta ismin son sağlık durumu...

Ünlü çift yemekten sonra, Boğaziçi'nin kıyısındaki restoranın teknesiyle, evlerine doğru yola çıktı.

Orhan Gencebay kaza geçirdi! İşte usta ismin son sağlık durumu...

Tekne, Orhan Gencebay ile Sevim Emre'nin Baltalimanı'ndaki yalı dairelerinin iskelesine yanaştı.

Orhan Gencebay kaza geçirdi! İşte usta ismin son sağlık durumu...

Görevliler, önce Sevim Emre'nin tekneden inmesine yardımcı oldu, daha sonra da ünlü sanatçının inişine yardımcı olmak istediler.

Orhan Gencebay kaza geçirdi! İşte usta ismin son sağlık durumu...

Ne var ki teknedeki bir görevli, elinden tuttuğu Gencebay'ı hızla kendisine doğru çekince dengesini kaybeden müzik insanı, sırt üstü beton zemine düştü.

Orhan Gencebay kaza geçirdi! İşte usta ismin son sağlık durumu...

Kalçası ve sırtı yere vuran Orhan Gencebay, acılar içinde kalırken, çağrılan ambulansın sedyesine alındı ve hızla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde, mucize eseri vücutta kırık ve çatlak olmadığı, darbeye bağlı çeşitli ezilmeler bulunduğu görüldü, tedavi uygulandı.

Orhan Gencebay kaza geçirdi! İşte usta ismin son sağlık durumu...

Tam Bodrum'a tatile gitmek üzereyken yaşanılan bu kaza, çiftin tatil planlarını ertelemelerine sebep oldu. Gencebay sağlık durumu hakkında "Çok şükür iyiyim; önemli bir kazaydı, Allah korudu beni" dedi.

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