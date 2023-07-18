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Haberler Magazin Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez tek celsede boşandı

Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez tek celsede boşandı

Bir dönem yayınlanan Akasya Durağı dizisinde Dilek karakterine hayat veren Pelin Sönmez, 2018 yılında nikah masasına oturduğu iş insanı Cem Candar ile tek celsede boşandı.

Uzun yıllardır ekranlardan uzak bir hayat süren Akasya Durağı dizisinin Dilek'i Pelin Sönmez 2018 senesinde hayatını Cem Candar ile birleştirmişti.

Akasya Durağı’nın Dilek’i Pelin Sönmez tek celsede boşandı

Evlilik kararı sonrası oyunculuk hayatını bırakan Pelin Sönmez cephesinden şimdi ise yeni bir haber geldi.

Akasya Durağı’nın Dilek’i Pelin Sönmez tek celsede boşandı

Gözlerden uzak bir hayat süren çiftin uzun süre önce boşandığı ortaya çıktı.

Akasya Durağı’nın Dilek’i Pelin Sönmez tek celsede boşandı

Gizlilik kararı alınan davada taraflar tek celsede anlaşmalı olarak yollarını ayrıldı.

Akasya Durağı’nın Dilek’i Pelin Sönmez tek celsede boşandı

İstanbul doğumlu Pelin Sönmez, 27 Nisan 1988 yılında dünyaya geldi. 35 yaşındaki oyuncu, Kocaeli Üniversitesi Derbent Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu.

Akasya Durağı’nın Dilek’i Pelin Sönmez tek celsede boşandı

Kariyerine müzikle başlayan güzel oyuncu Pelin Sönmez, daha sonra oyunculuğa başladı.

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