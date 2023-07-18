Akasya Durağı’nın Dilek’i Pelin Sönmez tek celsede boşandı

Uzun yıllardır ekranlardan uzak bir hayat süren Akasya Durağı dizisinin Dilek'i Pelin Sönmez 2018 senesinde hayatını Cem Candar ile birleştirmişti.
Uzun yıllardır ekranlardan uzak bir hayat süren Akasya Durağı dizisinin Dilek'i Pelin Sönmez 2018 senesinde hayatını Cem Candar ile birleştirmişti.
Evlilik kararı sonrası oyunculuk hayatını bırakan Pelin Sönmez cephesinden şimdi ise yeni bir haber geldi.
Gözlerden uzak bir hayat süren çiftin uzun süre önce boşandığı ortaya çıktı.
Gizlilik kararı alınan davada taraflar tek celsede anlaşmalı olarak yollarını ayrıldı.
İstanbul doğumlu Pelin Sönmez, 27 Nisan 1988 yılında dünyaya geldi. 35 yaşındaki oyuncu, Kocaeli Üniversitesi Derbent Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu.
Kariyerine müzikle başlayan güzel oyuncu Pelin Sönmez, daha sonra oyunculuğa başladı.