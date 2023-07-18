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Haberler Magazin Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu'nun ayrılık nedeni ortaya çıktı

Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu'nun ayrılık nedeni ortaya çıktı

Geçtiğimiz yıl sürpriz aşklarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü oyuncular İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz çiftinden kötü haber geldi. İkili ayrılma kararı aldı. Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu'nun ayrılık nedeni de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu ile kendisi gibi oyuncu olan meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu’nun ayrılık nedeni ortay çıktı

İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz geçen yıl aşk yaşamaya başlamış ve ilk kez Çeşme tatilinde beraber kameralara takılmıştı.

Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu’nun ayrılık nedeni ortay çıktı

Sürpriz aşklarıyla magazin gündemine damga vuran Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu geçtiğimiz günlerde ilişkilerinin birinci yılını kutlamıştı.

Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu’nun ayrılık nedeni ortay çıktı

Mutluluk pozlarını zaman zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşan ikilinin evlilik yoluna girdiği konuşuluyordu.

Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu’nun ayrılık nedeni ortay çıktı

Daha önce hiç evlilik yapmayan Gürbüz'ün yakın çevresine "Yuva kurmak istiyorum" dediği iddia edilmişti. Hatta 40 yaşındaki güzel oyuncunun çocuk sahibi olmak istediği de konuşuluyordu.

Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu’nun ayrılık nedeni ortay çıktı

Şu günlerde Cem Karaca filmi için hazırlık yapan kızı Yemin'le Kaş'a tatile gideceği konuşulan İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz'ün ilişkisine nazar değdi.

Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu’nun ayrılık nedeni ortay çıktı

Aslıhan Gürbüz beraber fotoğraflarını silip ünlü oyuncuyu engelledi. İsmail Hacıoğlu da bu hamlenin ardından her şeyi sildi. Ünlü çiftin ayrılık sebepleri de ortaya çıktı.

Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu’nun ayrılık nedeni ortay çıktı

Meğer aşkı bitiren sebep İsmail Hacıoğlu'nun evliliğe yanaşmamasıymış... İddiaya göre, evlenmek için Hacıoğlu'na baskı yapan Gürbüz, sevgilisinin evliliğe yanaşmamasından dolayı ilişkiyi bitirdi.

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