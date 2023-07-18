Hazal Kaya: Uyuyamıyorum, alın size gerçekler...

Mart ayında ikinci kez anne olan ve kızı Leyla Süreyya'yı dünyaya getiren Hazal Kaya, uykusuzluktan dert yandı.
Mart ayında ikinci kez anne olan ve kızı Leyla Süreyya'yı dünyaya getiren Hazal Kaya, uykusuzluktan dert yandı.
Kaya, sıfır makyaj fotoğrafını da "Bu da ben" diyerek paylaştı.
Kaya, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafın altına "Günaydın... bu kız uyandırdı beni, kendi uyuyor devam."
"Akşamdan sabaha setim olacak ve ben asla uyuyamıyorum. Alın size gerçekler, al sana gerçek paylaşım" notunu düştü.
Kaya, sıfır makyaj fotoğrafını da "Bu da ben" diyerek paylaştı.
Öte yandan; sosyal medyayı aktif olarak kullanan Hazal Kaya, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Güzel oyuncu, 20 Nisan'da 47 yaşına basan eşi Ali Atay'ın doğum gününü Instagram'da romantik bir kareyle kutlamıştı.
Güzel oyuncunun ''İyi ki doğdun sevgilim'' notunu düştüğü gönderisi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.