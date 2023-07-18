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Haberler Magazin Hazal Kaya: Uyuyamıyorum, alın size gerçekler...

Hazal Kaya: Uyuyamıyorum, alın size gerçekler...

Geçtiğimiz Mart ayında kızı Süreyya Leyla'yı kucağına alarak ikinci kez anne olan oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Ünlü isim, "Alın size gerçekler" diyerek uykusuzluğundan dert yandı.

Mart ayında ikinci kez anne olan ve kızı Leyla Süreyya'yı dünyaya getiren Hazal Kaya, uykusuzluktan dert yandı.

Hazal Kaya: Uyuyamıyorum, alın size gerçekler...

Kaya, sıfır makyaj fotoğrafını da "Bu da ben" diyerek paylaştı.

Hazal Kaya: Uyuyamıyorum, alın size gerçekler...

Kaya, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafın altına "Günaydın... bu kız uyandırdı beni, kendi uyuyor devam."

Hazal Kaya: Uyuyamıyorum, alın size gerçekler...

"Akşamdan sabaha setim olacak ve ben asla uyuyamıyorum. Alın size gerçekler, al sana gerçek paylaşım" notunu düştü.

Hazal Kaya: Uyuyamıyorum, alın size gerçekler...

Kaya, sıfır makyaj fotoğrafını da "Bu da ben" diyerek paylaştı.

Hazal Kaya: Uyuyamıyorum, alın size gerçekler...

Öte yandan; sosyal medyayı aktif olarak kullanan Hazal Kaya, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Hazal Kaya: Uyuyamıyorum, alın size gerçekler...

Güzel oyuncu, 20 Nisan'da 47 yaşına basan eşi Ali Atay'ın doğum gününü Instagram'da romantik bir kareyle kutlamıştı.

Hazal Kaya: Uyuyamıyorum, alın size gerçekler...

Güzel oyuncunun ''İyi ki doğdun sevgilim'' notunu düştüğü gönderisi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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