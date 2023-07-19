İbrahim Tatlıses'e torun geliyor! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli bebek bekliyor

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğulları İdo Talıses, aldığı haber ile havalara uçtu.
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğulları İdo Talıses, aldığı haber ile havalara uçtu.
İdo Tatlıses, 2021 yılında sevgilisi Yasemin Şefkatli ile nikâh masasına oturmuştu.
2 yıl önce hayatını birleştiren çiftten sevindiren haber geldi.
Hürriyet'in haberine göre, Yasemin Şefkatli Tatlıses, 2.5 aylık hamile!
Bebeğin cinsiyeti ise henüz belli değil.
Yedi çocuğundan dokuz torunu olan İbrahim Tatlıses, böylece 10'uncu kez dede olmaya hazırlanıyor.