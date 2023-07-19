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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'e torun geliyor! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli bebek bekliyor

İbrahim Tatlıses'e torun geliyor! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli bebek bekliyor

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılının Ekim ayında Yasemin Şefkatli ile birlikteliklerini nikah masasında taçlandırmıştı. Ünlü çiftten sevindiren haber geldi. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli bebek bekliyor.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğulları İdo Talıses, aldığı haber ile havalara uçtu.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli bebek bekliyor

İdo Tatlıses, 2021 yılında sevgilisi Yasemin Şefkatli ile nikâh masasına oturmuştu.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli bebek bekliyor

2 yıl önce hayatını birleştiren çiftten sevindiren haber geldi.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli bebek bekliyor

Hürriyet'in haberine göre, Yasemin Şefkatli Tatlıses, 2.5 aylık hamile!

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli bebek bekliyor

Bebeğin cinsiyeti ise henüz belli değil.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli bebek bekliyor

Yedi çocuğundan dokuz torunu olan İbrahim Tatlıses, böylece 10'uncu kez dede olmaya hazırlanıyor.

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