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Danilo Zanna darp edildi! İtalyan şeften açıklama geldi

İtalyan şef Danilo Zanna, Sarıyer'de bulunan restoranının önünde 2 eski çalışanı tarafından darp edildi. O anlar anbean kameralara yansıdı. Danilo Zanna, uğradığı saldırı sonrasından sosyal medya hesabından olaya ilişkin açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Ünlü şef Danilo Zanna, büyük şok yaşadı.

Danilo Zanna darp edildi! İtalyan şeften açıklama geldi

İtalyan şef Danilo Zanna iddiaya göre, Sarıyer'de kendi restoranı önünde işten çıkarılan 2 çalışanı tarafından darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Danilo Zanna darp edildi! İtalyan şeften açıklama geldi

İddiaya göre, bir televizyon kanalında yayınlanan yemek yarışmasında jüri üyesi olarak görev yapan İtalyan şef Danilo Zanna, Sarıyer'de bulunan bir AVM'deki restoranında İstanbul sorumlusu 2 kişiyi işten çıkardı.

Danilo Zanna darp edildi! İtalyan şeften açıklama geldi

Bunun üzerine işten çıkartılan 2 kişi, restoran önünde Danilo Zanna ve İzmir şubesinin müdürüne saldırdı.

Danilo Zanna darp edildi! İtalyan şeften açıklama geldi

Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Danilo Zanna darp edildi! İtalyan şeften açıklama geldi

"ÇOK ŞÜKÜR İYİYİM"

Olayla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Danilo Zanna; "Bugün yaşanılan tatsız olaydan dolayı çok üzgünüm. Hayatım boyunca şiddetten hep uzak duran ve tasvip etmeyen biri olarak böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalmaktan ve tarafı olmaktan son derece rahatsız oldum. Hem ben, hem de şirketlerim şiddete hep karşıydık ve öyle de kalmaya devam edeceğiz. Çok şükür iyiyim ama müdürümüze yapılan saldırıya müdahale etmek zorunda kaldım. Hepimize çok geçmiş olsun. Konu ile ilgili olarak gerekli şikayetleri emniyet güçlerimize ileteceğiz. Arayan, soran ve merak eden herkese teşekkürler" dedi.

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