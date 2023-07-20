Siroza yakalanan Ufuk Özkan’dan sevindiren haber geldi

Hastalığı ile hayranlarını endişelendiren Ufuk Özkan son halini paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Komedi dizileri ve filmlerinin aranılan ismi Ufuk Özkan'dan hayranlarını üzen haber gelmişti.
Hastalığı ile hayranlarını endişelendiren Ufuk Özkan son halini paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Komedi dizileri ve filmlerinin aranılan ismi Ufuk Özkan'dan hayranlarını üzen haber gelmişti.
Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren oyuncunun ciddi bir rahatsızlığın pençesinde olduğu ortaya çıkmıştı. Ufuk Özkan'a Siroz teşhisi konmuştu.
Yer alacağı bir proje için sıkı bir diyet uygulayan ve Hollywood diyeti ile zayıflayan Ufuk Özkan, sağlığı bozulunca yanlış bir diyet programı ile bağışıklık sistemini çökerttiğini farketmişti. Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, Hollywod diyetiyle önceleri 5-6 kilo verip amacına ulaştı.
Fakat daha sonra vücuduna oldukça zarar veren bu diyet sebebiyle bağışıklık sistemi çöktü.
Ünlü oyuncu bu nedenle istediğinden çok daha fazla kilo verdiğini açıklamıştı. 17 kilo veren Ufuk Özkan'ın sağlık sorunları bununla da kalmadı. Oyuncunun karaciğerleri iflas etti.
Yapılan kontroller sonrası oyuncunun siroz hastası olduğu ortaya çıktı. Yakın dostları tarafından sevgi çemberine alınan Özkan'ın nakil için sıraya girdiği belirtilmişti.
Siroz teşhisi konulan ve acil olarak karaciğer nakli olması gerektiği söylenen oyuncu Ufuk Özkan'dan sevindiren haber geldi. Organ nakli için sıraya giren 48 yaşındaki Ufuk Özkan'ın hastalığı ile ilgili güzel bir gelişme yaşandı.
Tedavi gören 48 yaşındaki Özkan'ın durumunun iyiye gittiği, her şey yolunda giderse organ nakline gerek kalmayacağı, ilaç tedavisine devam edeceği öğrenildi.