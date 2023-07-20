  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Siroza yakalanan Ufuk Özkan'dan sevindiren haber geldi

Siroza yakalanan Ufuk Özkan'dan sevindiren haber geldi

Birçok yapımda ve projede yer almış olan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, yaptığı yanlış diyet ile 17 kilo vermişti. Geçtiğimiz günlerde ise oyuncuya siroz teşhisi konulduğu ve acil organ nakli olması için sıraya girdiği ortaya çıkmıştı. 48 yaşındaki oyuncudan sevindiren haber geldi. İşte organ nakli bekleyen Ufuk Özkan'ın son sağlık durumu...

Hastalığı ile hayranlarını endişelendiren Ufuk Özkan son halini paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Komedi dizileri ve filmlerinin aranılan ismi Ufuk Özkan'dan hayranlarını üzen haber gelmişti.

Siroza yakalanan Ufuk Özkan’dan sevindiren haber geldi

Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren oyuncunun ciddi bir rahatsızlığın pençesinde olduğu ortaya çıkmıştı. Ufuk Özkan'a Siroz teşhisi konmuştu.

Siroza yakalanan Ufuk Özkan’dan sevindiren haber geldi

Yer alacağı bir proje için sıkı bir diyet uygulayan ve Hollywood diyeti ile zayıflayan Ufuk Özkan, sağlığı bozulunca yanlış bir diyet programı ile bağışıklık sistemini çökerttiğini farketmişti. Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, Hollywod diyetiyle önceleri 5-6 kilo verip amacına ulaştı.

Siroza yakalanan Ufuk Özkan’dan sevindiren haber geldi

Fakat daha sonra vücuduna oldukça zarar veren bu diyet sebebiyle bağışıklık sistemi çöktü.

Siroza yakalanan Ufuk Özkan’dan sevindiren haber geldi

Ünlü oyuncu bu nedenle istediğinden çok daha fazla kilo verdiğini açıklamıştı. 17 kilo veren Ufuk Özkan'ın sağlık sorunları bununla da kalmadı. Oyuncunun karaciğerleri iflas etti.

Siroza yakalanan Ufuk Özkan’dan sevindiren haber geldi

Yapılan kontroller sonrası oyuncunun siroz hastası olduğu ortaya çıktı. Yakın dostları tarafından sevgi çemberine alınan Özkan'ın nakil için sıraya girdiği belirtilmişti.

Siroza yakalanan Ufuk Özkan’dan sevindiren haber geldi

Siroz teşhisi konulan ve acil olarak karaciğer nakli olması gerektiği söylenen oyuncu Ufuk Özkan'dan sevindiren haber geldi. Organ nakli için sıraya giren 48 yaşındaki Ufuk Özkan'ın hastalığı ile ilgili güzel bir gelişme yaşandı.

Siroza yakalanan Ufuk Özkan’dan sevindiren haber geldi

Tedavi gören 48 yaşındaki Özkan'ın durumunun iyiye gittiği, her şey yolunda giderse organ nakline gerek kalmayacağı, ilaç tedavisine devam edeceği öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA