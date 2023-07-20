Siroza yakalanan Ufuk Özkan’dan sevindiren haber geldi

Yer alacağı bir proje için sıkı bir diyet uygulayan ve Hollywood diyeti ile zayıflayan Ufuk Özkan, sağlığı bozulunca yanlış bir diyet programı ile bağışıklık sistemini çökerttiğini farketmişti. Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, Hollywod diyetiyle önceleri 5-6 kilo verip amacına ulaştı.