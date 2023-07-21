  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Billur Kalkavan'ın mezarının son hali sevenlerini üzdü

Billur Kalkavan'ın mezarının son hali sevenlerini üzdü

Uzun bir süre kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Billur Kalkavan, geçtiğimiz yıl ekim ayında yaşamını yitirmişti. Vefatının üzerinden 9 ay geçen Kalkavan'ın mezarının bakımsız görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz yıl ekim ayında akciğer kanseriyle mücadele ederken 59 yaşında hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın vefatından dokuz ay sonra ortaya çıkan bakımsız mezarlık görüntüsü gündem oldu.

Billur Kalkavan’ın mezarının son hali sevenlerini üzdü

SON HALİ YÜREK YAKTI!

Ünlü oyuncunun vefatından dokuz ay sonra sosyal medyada paylaşılan bir görüntü herkesi şoke etti.

Billur Kalkavan’ın mezarının son hali sevenlerini üzdü

KIRILMIŞ MEZAR TAŞI, KURUMUŞ OTLAR!

Posta'nın haberine göre; Billur Kalkavan'ın defnedildiği gün çiçeklerle donatılmış olan mezarının son hali üzüntü ve şaşkınlık yaşattı.

Billur Kalkavan’ın mezarının son hali sevenlerini üzdü

Söz konusu videoda; mezar taşının kırıldığı ve kurumuş çiçeklerin olduğu görülüyor.

Billur Kalkavan’ın mezarının son hali sevenlerini üzdü

'AĞLAMALARIM DEVAM EDİYOR'

Oyuncu Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Sevgilisinin vefatından sonra ilk kez konuşan oyuncu, "Vefatı bir yıla yaklaşıyor. Halen onu çok seviyorum.

Billur Kalkavan’ın mezarının son hali sevenlerini üzdü

Benimle birlikte yaşıyor. Özlemim çok artıyor. Evin her yerinde o var. Herkes kedileri seviyor, onlar bizim çocuklarımız. Evdeler halen... Kalbimde yeri başka...

Billur Kalkavan’ın mezarının son hali sevenlerini üzdü

O benim mutlu olmamı isterdi. Halen bana destek verdiğini hissediyorum. Benim halen evde ağlamalarım devam ediyor. Ona hep, 'Seni çok seviyorum' diyorum.

Billur Kalkavan’ın mezarının son hali sevenlerini üzdü

Kendisi, '90'a kadar yaşayacağım. Hayatı seviyorum' derdi. Yaşadığımız her nefeste şükrederek, kalp kırmamak gerekiyor" demişti.

SPORLA AVUNUYORUM

Kendisini spora verdiğini söyleyen Bahadırlı, "Biraz daha kendimi hayata bağlamaya çalışıyorum. Sporla psikolojimi toparlamaya çalışıyorum. Sağolsun arkadaşlarım yanımda... Motivasyonum düşükken iş dünyasına çok sarılmak istemedim. Şimdi işe biraz ağırlık veriyorum" diye konuşmuştu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA