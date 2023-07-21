Billur Kalkavan’ın mezarının son hali sevenlerini üzdü

Geçtiğimiz yıl ekim ayında akciğer kanseriyle mücadele ederken 59 yaşında hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın vefatından dokuz ay sonra ortaya çıkan bakımsız mezarlık görüntüsü gündem oldu.
Geçtiğimiz yıl ekim ayında akciğer kanseriyle mücadele ederken 59 yaşında hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın vefatından dokuz ay sonra ortaya çıkan bakımsız mezarlık görüntüsü gündem oldu.
SON HALİ YÜREK YAKTI!
Ünlü oyuncunun vefatından dokuz ay sonra sosyal medyada paylaşılan bir görüntü herkesi şoke etti.
KIRILMIŞ MEZAR TAŞI, KURUMUŞ OTLAR!
Posta'nın haberine göre; Billur Kalkavan'ın defnedildiği gün çiçeklerle donatılmış olan mezarının son hali üzüntü ve şaşkınlık yaşattı.
Söz konusu videoda; mezar taşının kırıldığı ve kurumuş çiçeklerin olduğu görülüyor.
'AĞLAMALARIM DEVAM EDİYOR'
Oyuncu Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Sevgilisinin vefatından sonra ilk kez konuşan oyuncu, "Vefatı bir yıla yaklaşıyor. Halen onu çok seviyorum.
Benimle birlikte yaşıyor. Özlemim çok artıyor. Evin her yerinde o var. Herkes kedileri seviyor, onlar bizim çocuklarımız. Evdeler halen... Kalbimde yeri başka...
O benim mutlu olmamı isterdi. Halen bana destek verdiğini hissediyorum. Benim halen evde ağlamalarım devam ediyor. Ona hep, 'Seni çok seviyorum' diyorum.
Kendisi, '90'a kadar yaşayacağım. Hayatı seviyorum' derdi. Yaşadığımız her nefeste şükrederek, kalp kırmamak gerekiyor" demişti.
SPORLA AVUNUYORUM
Kendisini spora verdiğini söyleyen Bahadırlı, "Biraz daha kendimi hayata bağlamaya çalışıyorum. Sporla psikolojimi toparlamaya çalışıyorum. Sağolsun arkadaşlarım yanımda... Motivasyonum düşükken iş dünyasına çok sarılmak istemedim. Şimdi işe biraz ağırlık veriyorum" diye konuşmuştu.