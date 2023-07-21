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Haberler Magazin Özkan Uğur'un oğlu paylaşımıyla duygulandırdı

Özkan Uğur'un oğlu paylaşımıyla duygulandırdı

MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur, 69 yaşında hayata ve sevenlerine veda etti. Usta sanatçının oğlu Alişan Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görenleri duygulandırdı. İşte o paylaşım...

Usta sanatçı Özkan Uğur, daha önce üç kez yenidiği lenf kanserine yenik düşmüştü. 69 yaşındaki sanatçı, yoğun bakımda 1.5 ay süren tedavisinin ardından 8 Temmuz Cumartesi günü yaşamını yitirmişti.

Özkan Uğur’un oğlu paylaşımıyla duygulandırdı

AKM'de düzenlenen törende Mahsar Alanson ve Fuat Güner yol arkadaşlarına şarkı sözleriyle veda ederken gözyaşlarına boğulmuştu.

Özkan Uğur’un oğlu paylaşımıyla duygulandırdı

Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Uğur paylaşımında şu ifadelere yer verdi...

Özkan Uğur’un oğlu paylaşımıyla duygulandırdı

"Ne kadar tükenmiş ve üzgün hissettiğimi anlatmak imkansız. Babamla yaşadığım birbirinden güzel sayısız anı geliyor aklıma, gülümsüyorum, gülüyorum.. "

Özkan Uğur’un oğlu paylaşımıyla duygulandırdı

"Ancak birdenbire canım babacığımla artık başka bir anım olmayacağı gerçeğiyle yüzleşiyorum ve içim parçalanıyor, sonsuz bir boşlukta hissediyorum kendimi."

Özkan Uğur’un oğlu paylaşımıyla duygulandırdı

"Onun artık bu dünyada olmamasına inanmak, inanılmaz derecede zor. Ama biliyorum ki hep yanımda olacak. O yüzünden hiç eksilmeyen tebessümüyle bizleri izlemeye devam edecek."

Özkan Uğur’un oğlu paylaşımıyla duygulandırdı

Ayrıca Uğur, "Senin gibi bir babanın oğlu olduğum için hep çok şanslı hissettim kendimi ve hayatım boyunca sana layık bir evlat olmaya gayret gösterdim."

Özkan Uğur’un oğlu paylaşımıyla duygulandırdı

"Elimden gelenin en iyisini yapmaya devam ederek bu gayreti hep sürdüreceğim. Mesaj yazan, telefonla arayan, tanıdığım tanımadığım herkese çok teşekkür ederim. "

Özkan Uğur’un oğlu paylaşımıyla duygulandırdı

"Güzel yorumlarınızı okumak, desteklerinizi hissetmek, benim için çok değerli. Uğurlar olsun canım babacığım. Hiç unutulmayacaksın. O güzel enerjinle, şarkılarınla, hikayelerinle ve sevginle aramızda olmaya devam edeceksin. Seni çok seviyorum. Nur içinde yat. Mekanın cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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