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Haberler Magazin Serenay Sarıkaya'nın 10 milyon sevinci!

Serenay Sarıkaya'nın 10 milyon sevinci!

Özel hayatı ve paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaştı. Ünlü isim, 4 fotoğrafını birleştirdiği bir kolaj yayınlayıp kutlama ve kalp emojileriyle 10 milyon takipçiye ulaşmanın sevincini takipçileriyle paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrollerini paylaştığı "Aile" dizisiyle ekranlara geri dönen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, dizisi sezon finalindeyken dijital bir platformda yayınlanacak olan bir dizinin çekimlerine başladı.

Serenay Sarıkaya’nın 10 milyon sevinci!

Son olarak tatil pozlarıyla çok konuşulan Sarıkaya, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaştı.

Serenay Sarıkaya’nın 10 milyon sevinci!

Serenay Sarıkaya, 4 fotoğrafını birleştirdiği bir kolaj yayınlayıp kutlama ve kalp emojileriyle 10 milyon takipçiye ulaşmanın sevincini takipçileriyle paylaştı.

Serenay Sarıkaya’nın 10 milyon sevinci!

Geçtiğimiz günlerde imaj değişikliğine giden Sarıkaya uzun kullandığı saçlarını omuzlarına gelecek kadar kısa kestirmişti.

Serenay Sarıkaya’nın 10 milyon sevinci!

Ünlü ismin son hali takipçileri tarafından eleştirilmişti. Bir çok takipçisi Serenay Sarıkaya'ya uzun saç yakıştığını savundu.

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