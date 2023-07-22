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Haberler Magazin Mine Tugay 'Niye yaşlanmıyorsun?' sorusuna bakın ne yanıt verdi

Mine Tugay 'Niye yaşlanmıyorsun?' sorusuna bakın ne yanıt verdi

Şimdilerde ekranlardan uzak duran ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. 44 yaşındaki oyuncu son olarak bir takipçisinden gelen "Niye yaşlanmıyorsun?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti. Ünlü ismin yanıtına kısa sürede beğeni yağdı.

Ünlü oyuncu Mine Tugay, bir süredir ekranlardan uzak kaldı.

Mine Tugay ’Niye yaşlanmıyorsun?’ sorusuna bakın ne yanıt verdi

Son olarak Yalı Çapkını dizisine konuk olan oyuncu, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Mine Tugay ’Niye yaşlanmıyorsun?’ sorusuna bakın ne yanıt verdi

Özel hayatını sıklıkla sevenlerinin beğenisine sunan Mine Tugay sıcak havaların gelmesiyle birlikte sık sık havuz başından paylaşımlar yapıyor.

Mine Tugay ’Niye yaşlanmıyorsun?’ sorusuna bakın ne yanıt verdi

Duru güzelliği ve oyunculuğu ile çok konuşulan Mine Tugay sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Birçok başarılı dizide rol alan Tugay son paylaşımına gelen bir yoruma verdiği yanıtla gündem oldu.

Mine Tugay ’Niye yaşlanmıyorsun?’ sorusuna bakın ne yanıt verdi

Havuz başında poz veren Tugay bir takipçisinin "Abla niye yaşlanmıyorsun" yorumuna "Yaş alıyorum" yanıtını verdi.

Mine Tugay ’Niye yaşlanmıyorsun?’ sorusuna bakın ne yanıt verdi

Ünlü ismin yanıtına kısa sürede beğeni yağdı.

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