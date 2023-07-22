Mine Tugay ’Niye yaşlanmıyorsun?’ sorusuna bakın ne yanıt verdi

Ünlü oyuncu Mine Tugay, bir süredir ekranlardan uzak kaldı.
Ünlü oyuncu Mine Tugay, bir süredir ekranlardan uzak kaldı.
Son olarak Yalı Çapkını dizisine konuk olan oyuncu, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Özel hayatını sıklıkla sevenlerinin beğenisine sunan Mine Tugay sıcak havaların gelmesiyle birlikte sık sık havuz başından paylaşımlar yapıyor.
Duru güzelliği ve oyunculuğu ile çok konuşulan Mine Tugay sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Birçok başarılı dizide rol alan Tugay son paylaşımına gelen bir yoruma verdiği yanıtla gündem oldu.
Havuz başında poz veren Tugay bir takipçisinin "Abla niye yaşlanmıyorsun" yorumuna "Yaş alıyorum" yanıtını verdi.
Ünlü ismin yanıtına kısa sürede beğeni yağdı.