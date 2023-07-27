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Haberler Magazin Bilge Öztürk müstakbel kayınvalidesi Bennu Gerede ile poz verdi

Bilge Öztürk müstakbel kayınvalidesi Bennu Gerede ile poz verdi

Kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede Erkaya ile bir süredir aşk yaşayan Bilge Öztürk sosyal medya hesabından, müstakbel kayınvalidesi ünlü fotoğrafçı Bennu Gerede ile verdiği pozu paylaştı.

Uzun yıllar boyunca Tarkan ile aşk yaşayan ve ilişkilerini bitirmelerinin ardından gözlerden uzak bir yaşam sürdürmeyi tercih eden Bilge Öztürk, yıllar sonra ortaya çıktı.

Bilge Öztürk müstakbel kayınvalidesi Bennu Gerede ile poz verdi

Bilge Öztürk kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede Erkaya ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düştü.

Bilge Öztürk müstakbel kayınvalidesi Bennu Gerede ile poz verdi

BİLGE ÖZTÜRK MÜSTAKBEL KAYINVALİDESİYLE POZ VERDİ

Fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile kısa bir süre önce yeni aşka yelken Öztürk, müstakbel kayınvalidesi Gerede ile objektiflere poz verdi.

Bilge Öztürk müstakbel kayınvalidesi Bennu Gerede ile poz verdi

52 yaşındaki Bennu Gerede ve Bilge Öztürk'ün pozlarına beğeni yağdı.

Bilge Öztürk müstakbel kayınvalidesi Bennu Gerede ile poz verdi

İşte o paylaşım...

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