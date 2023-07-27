Bilge Öztürk müstakbel kayınvalidesi Bennu Gerede ile poz verdi

Uzun yıllar boyunca Tarkan ile aşk yaşayan ve ilişkilerini bitirmelerinin ardından gözlerden uzak bir yaşam sürdürmeyi tercih eden Bilge Öztürk, yıllar sonra ortaya çıktı.
Uzun yıllar boyunca Tarkan ile aşk yaşayan ve ilişkilerini bitirmelerinin ardından gözlerden uzak bir yaşam sürdürmeyi tercih eden Bilge Öztürk, yıllar sonra ortaya çıktı.
Bilge Öztürk kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede Erkaya ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düştü.
BİLGE ÖZTÜRK MÜSTAKBEL KAYINVALİDESİYLE POZ VERDİ
Fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile kısa bir süre önce yeni aşka yelken Öztürk, müstakbel kayınvalidesi Gerede ile objektiflere poz verdi.
52 yaşındaki Bennu Gerede ve Bilge Öztürk'ün pozlarına beğeni yağdı.
İşte o paylaşım...