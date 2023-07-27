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Haberler Magazin Ezgi Mola'dan karnı burnunda tatil pozları!

Ezgi Mola'dan karnı burnunda tatil pozları!

Mayıs ayında dört yıldır birliktelik yaşadığı işletmeci ve ortağı olan Mustafa Aksakallı ile sessiz sedasız dünyaevine giren ünlü oyuncu Ezgi Mola, tatilinden kareler paylaştı. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen cinsiyet partisiyle erkek bebek beklediğini duyuran Ezgi Mola'nın karnı burnunda hali dikkat çekti.

Yaklaşık dört yıldır aşk yaşayan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, 8 Mayıs'ta evlenmişti.

Ezgi Mola’dan karnı burnunda tatil pozları!

Mola'nın nikâh şahidi meslektaşı ve yakın arkadaşı Enis Arıkan, Aksakallı'nın şahidi ise eski futbolcu Sinan Engin olmuştu.

Ezgi Mola’dan karnı burnunda tatil pozları!

Ezgi Mola, yakın çevresinin katıldığı sade bir törenle dünyaevine girmesinden günler sonra bebek beklediğini duyurmuştu.

Ezgi Mola’dan karnı burnunda tatil pozları!

BEBEKLERİNİN CİNSİYETİNİ AÇIKLADILAR

Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde arkadaşları Enis Arıkan'ın İzmir Alaçatı'da düzenlediği bir partiyle erkek bebek beklediklerini açıklamıştı.

Ezgi Mola’dan karnı burnunda tatil pozları!

Mutlu gününde Mola, "Bizim için cinsiyet o kadar önemli değil. Sağlıklı gelsin yeter, çok şükür her şey yolunda da gidiyor. Bizde bir anı olsun" demişti.

Ezgi Mola’dan karnı burnunda tatil pozları!

'SAĞLIKLI GELSİN YETER'

Aksakallı da, "Şimdiye kadar hep kız tahmin ettim. Ezgi de hep erkek diyordu. Bizim için sağlıklı gelsin yeter" diye konuşmuştu.

Ezgi Mola’dan karnı burnunda tatil pozları!

KARNI BURNUNDA!

İlk kez anne olmak için gün sayan 40 yaşındaki Ezgi Mola, son olarak 6.2 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda büyüyen karnını gözler önüne serdi.

Ezgi Mola’dan karnı burnunda tatil pozları!

Ünlü ismin "Merhaba" notuyla yayınladığı kareler, kısa sürede 210 bin beğeniye ulaştı.

Ezgi Mola’dan karnı burnunda tatil pozları!
'NE ARA O KADAR OLDU KARNIN?'
Takipçileri, Mola'ya; "Ne ara o kadar oldu karnın?", "Maşallah" ve "Ne güzel bir anne oldun" gibi iki bine yakın yorum yaptı.
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