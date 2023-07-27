Ezgi Mola’dan karnı burnunda tatil pozları!

Yaklaşık dört yıldır aşk yaşayan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, 8 Mayıs'ta evlenmişti.
Yaklaşık dört yıldır aşk yaşayan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, 8 Mayıs'ta evlenmişti.
Mola'nın nikâh şahidi meslektaşı ve yakın arkadaşı Enis Arıkan, Aksakallı'nın şahidi ise eski futbolcu Sinan Engin olmuştu.
Ezgi Mola, yakın çevresinin katıldığı sade bir törenle dünyaevine girmesinden günler sonra bebek beklediğini duyurmuştu.
BEBEKLERİNİN CİNSİYETİNİ AÇIKLADILAR
Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde arkadaşları Enis Arıkan'ın İzmir Alaçatı'da düzenlediği bir partiyle erkek bebek beklediklerini açıklamıştı.
Mutlu gününde Mola, "Bizim için cinsiyet o kadar önemli değil. Sağlıklı gelsin yeter, çok şükür her şey yolunda da gidiyor. Bizde bir anı olsun" demişti.
'SAĞLIKLI GELSİN YETER'
Aksakallı da, "Şimdiye kadar hep kız tahmin ettim. Ezgi de hep erkek diyordu. Bizim için sağlıklı gelsin yeter" diye konuşmuştu.
KARNI BURNUNDA!
İlk kez anne olmak için gün sayan 40 yaşındaki Ezgi Mola, son olarak 6.2 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda büyüyen karnını gözler önüne serdi.
Ünlü ismin "Merhaba" notuyla yayınladığı kareler, kısa sürede 210 bin beğeniye ulaştı.