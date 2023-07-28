Bülent Ersoy kesenin ağzını açtı: Bodrum'daki villasını zevkine göre düzenledi

Her hareketiyle gündem olan Bülent Ersoy, emlak yatırımı yaptığını duyurdu. 71 yaşındaki Diva Bülent Ersoy Bodrum'daki ikiz villası için kesenin ağzını açtı. Diva, havuz, tropikal bahçe ve kış bahçesi yaptırmak için bakın ne kadar para harcadı…
Her hareketiyle gündem olan Bülent Ersoy, emlak yatırımı yaptığını duyurdu. 71 yaşındaki Diva Bülent Ersoy Bodrum'daki ikiz villası için kesenin ağzını açtı. Diva, havuz, tropikal bahçe ve kış bahçesi yaptırmak için bakın ne kadar para harcadı…
Tarzıyla ve lüks yaşantısıyla sık sık gündeme gelen Bülent Ersoy Bodrum'daki ikiz villası için harekete geçti.
Diva, havuz, tropikal bahçe ve kış bahçesi yaptırmak için bakın ne kadar harcadı.
Gösterişli kostümleri ve mücevherlere olan düşkünlüğü ile bilinen Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda bulunan kumaşçısına gitmiş ve 4.5 saat kaldığı mağazada 600 bin TL harcamıştı.
2. Sayfa'nın haberine göre; Diva şimdi de Bodrum'daki ikiz villası için harekete geçti.
Bülent Ersoy 100 milyon TL'lik villasına Kleopatra havuzu, tropikal ve kış bahçesi yaptırdı. Ersoy bunun için ise 10 milyon TL harcadı.