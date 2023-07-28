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Haberler Magazin Bülent Ersoy kesenin ağzını açtı: Bodrum'daki villasını zevkine göre düzenledi

Bülent Ersoy kesenin ağzını açtı: Bodrum'daki villasını zevkine göre düzenledi

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, Bodrum'da bulunan villası için kesenin ağzını bir hayli açtı. Ersoy, zevkine göre döşediği villasına, havuz, tropikal bahçe ve kış bahçesi yaptırmak için bakın ne kadar harcadı!..

Her hareketiyle gündem olan Bülent Ersoy, emlak yatırımı yaptığını duyurdu. 71 yaşındaki Diva Bülent Ersoy Bodrum'daki ikiz villası için kesenin ağzını açtı. Diva, havuz, tropikal bahçe ve kış bahçesi yaptırmak için bakın ne kadar para harcadı…

Bülent Ersoy kesenin ağzını açtı! Bodrum’daki villasına bakın neler yaptırdı...

Tarzıyla ve lüks yaşantısıyla sık sık gündeme gelen Bülent Ersoy Bodrum'daki ikiz villası için harekete geçti.

Bülent Ersoy kesenin ağzını açtı! Bodrum’daki villasına bakın neler yaptırdı...

Diva, havuz, tropikal bahçe ve kış bahçesi yaptırmak için bakın ne kadar harcadı.

Bülent Ersoy kesenin ağzını açtı! Bodrum’daki villasına bakın neler yaptırdı...

Gösterişli kostümleri ve mücevherlere olan düşkünlüğü ile bilinen Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda bulunan kumaşçısına gitmiş ve 4.5 saat kaldığı mağazada 600 bin TL harcamıştı.

Bülent Ersoy kesenin ağzını açtı! Bodrum’daki villasına bakın neler yaptırdı...

2. Sayfa'nın haberine göre; Diva şimdi de Bodrum'daki ikiz villası için harekete geçti.

Bülent Ersoy kesenin ağzını açtı! Bodrum’daki villasına bakın neler yaptırdı...

Bülent Ersoy 100 milyon TL'lik villasına Kleopatra havuzu, tropikal ve kış bahçesi yaptırdı. Ersoy bunun için ise 10 milyon TL harcadı.

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