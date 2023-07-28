Bülent Ersoy kesenin ağzını açtı: Bodrum'daki villasını zevkine göre düzenledi

Her hareketiyle gündem olan Bülent Ersoy, emlak yatırımı yaptığını duyurdu. 71 yaşındaki Diva Bülent Ersoy Bodrum'daki ikiz villası için kesenin ağzını açtı. Diva, havuz, tropikal bahçe ve kış bahçesi yaptırmak için bakın ne kadar para harcadı…