Çocuklar Duymasın’ın Meltem ve Haluk’u yıllar sonra bir arada!

Uzun yıllar televizyon ekranlarında seyirci ile buluşan ve çok sevilen "Çocuklar Duymasın" dizisi, tekrarlarıyla hala çok konuşulan projeler arasında yer alıyor. Dizinin oyuncuları da sık sık magazin gündemine yer buluyor.
Uzun yıllar televizyon ekranlarında seyirci ile buluşan ve çok sevilen "Çocuklar Duymasın" dizisi, tekrarlarıyla hala çok konuşulan projeler arasında yer alıyor. Dizinin oyuncuları da sık sık magazin gündemine yer buluyor.
"Çocuklar Duymasın" dizisinde 'Haluk' ve 'Meltem' karakterlerini canlandıran Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı, son olarak bir ödül töreninde bir araya geldi.
Pınar Altuğ, yıllar sonra bir araya geldiği eski rol arkadaşı Tamer Karadağlı ile birlikte verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.
Altuğ'un o paylaşımı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Türk dizi tarihinin en sevilen yapımları arasında yer alan Çocuklar Duymasın'ın hayranları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın paylaşımı altına yüzlerce yorum yaptı.
Pınar Altuğ'a, "Ah çocukluğum", "Ekranlarda gördüğümüzde hala bizi gülümseten Haluk ve Meltem sizi seviyoruz" ve "Sizi tekrar bir arada görmek güzel" tarzında mesajlar geldi.