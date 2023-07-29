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Haberler Magazin Çocuklar Duymasın'ın Meltem ve Haluk'u yıllar sonra bir arada!

Çocuklar Duymasın'ın Meltem ve Haluk'u yıllar sonra bir arada!

Bir dönem damgasını vuran, 'Çocuklar Duymasın' dizisinde Meltem ile Haluk karakterlerine hayat veren Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ Atacan yıllar sonra bir araya geldi. İkilinin birlikte yaptığı paylaşım, sosyal medyaya damga vurdu.

Uzun yıllar televizyon ekranlarında seyirci ile buluşan ve çok sevilen "Çocuklar Duymasın" dizisi, tekrarlarıyla hala çok konuşulan projeler arasında yer alıyor. Dizinin oyuncuları da sık sık magazin gündemine yer buluyor.

Çocuklar Duymasın’ın Meltem ve Haluk’u yıllar sonra bir arada!

"Çocuklar Duymasın" dizisinde 'Haluk' ve 'Meltem' karakterlerini canlandıran Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı, son olarak bir ödül töreninde bir araya geldi.

Çocuklar Duymasın’ın Meltem ve Haluk’u yıllar sonra bir arada!

Pınar Altuğ, yıllar sonra bir araya geldiği eski rol arkadaşı Tamer Karadağlı ile birlikte verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

Çocuklar Duymasın’ın Meltem ve Haluk’u yıllar sonra bir arada!

Altuğ'un o paylaşımı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Çocuklar Duymasın’ın Meltem ve Haluk’u yıllar sonra bir arada!

Türk dizi tarihinin en sevilen yapımları arasında yer alan Çocuklar Duymasın'ın hayranları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın paylaşımı altına yüzlerce yorum yaptı.

Çocuklar Duymasın’ın Meltem ve Haluk’u yıllar sonra bir arada!

Pınar Altuğ'a, "Ah çocukluğum", "Ekranlarda gördüğümüzde hala bizi gülümseten Haluk ve Meltem sizi seviyoruz" ve "Sizi tekrar bir arada görmek güzel" tarzında mesajlar geldi.

Çocuklar Duymasın’ın Meltem ve Haluk’u yıllar sonra bir arada!

İşte Pınar Altuğ'un yaptığı o paylaşım...

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