Barış Arduç eşi Gupse Özay’a aşkını böyle haykırdı

'Deliha' film setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, 2020 Temmuz'unda evlendi.
'Deliha' film setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, 2020 Temmuz'unda evlendi.
Ünlü çift, mutlu evliliklerini Jan Asya adındaki kızlarıyla taçlandırdı.
Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu Barış Arduç, son yaptığı paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu.
"HER ZERRENE…" POZU İLGİ TOPLADI
Eşi Gupse Özay'la paylaşım yapan ünlü oyucnu fotoğrafın altına ise, "Her zerrene" notunu ekledi.
'GUPSE NE ŞANSLISIN'
Barış Arduç'un aşk pozuna "Ne beyler var kızlar", "Sen çok iyisin Gupse ama kocan da adam çıktı", "Böyle bir aşk görülmemiş dünyada", "Aşka gel be", "Gupse ne şanslısın" yorumları geldi.
Çiftin bu pozu çok beğenildi.