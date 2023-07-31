Barış Arduç eşi Gupse Özay’a aşkını böyle haykırdı

'GUPSE NE ŞANSLISIN'

Barış Arduç'un aşk pozuna "Ne beyler var kızlar", "Sen çok iyisin Gupse ama kocan da adam çıktı", "Böyle bir aşk görülmemiş dünyada", "Aşka gel be", "Gupse ne şanslısın" yorumları geldi.