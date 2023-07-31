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Haberler Magazin Barış Arduç eşi Gupse Özay'a aşkını böyle haykırdı

Barış Arduç eşi Gupse Özay'a aşkını böyle haykırdı

Gupse Özay ve Barış Arduç, 2020 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda ise ilk çocuklarını kucağına almıştı. Barış Arduç, sosyal medya hesabından eşi Gupse Özay'a aşkını haykırdı. O paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

'Deliha' film setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, 2020 Temmuz'unda evlendi.

Barış Arduç eşi Gupse Özay’a aşkını böyle haykırdı

Ünlü çift, mutlu evliliklerini Jan Asya adındaki kızlarıyla taçlandırdı.

Barış Arduç eşi Gupse Özay’a aşkını böyle haykırdı

Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu Barış Arduç, son yaptığı paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu.

Barış Arduç eşi Gupse Özay’a aşkını böyle haykırdı

"HER ZERRENE…" POZU İLGİ TOPLADI

Eşi Gupse Özay'la paylaşım yapan ünlü oyucnu fotoğrafın altına ise, "Her zerrene" notunu ekledi.

Barış Arduç eşi Gupse Özay’a aşkını böyle haykırdı

'GUPSE NE ŞANSLISIN'

Barış Arduç'un aşk pozuna "Ne beyler var kızlar", "Sen çok iyisin Gupse ama kocan da adam çıktı", "Böyle bir aşk görülmemiş dünyada", "Aşka gel be", "Gupse ne şanslısın" yorumları geldi.

Barış Arduç eşi Gupse Özay’a aşkını böyle haykırdı

Çiftin bu pozu çok beğenildi.

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