Ünlü senarist Safa Önal hayatını kaybetti! Safa Önal kimdir, nereli? Safa Önal’ın hayatı...

Türk sinemasının emektar ismi Safa Önal vefat etti. 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren usta senaristin ölüm haberini Senaristler Birliği duyurdu.
Türk sinemasının emektar ismi Safa Önal vefat etti. 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren usta senaristin ölüm haberini Senaristler Birliği duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Türkiye sinemasının duayenlerinden değerli senarist, yönetmen ve yazar Safa Önal'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere hepimizin başı sağ olsun" denildi.
Safa Önal'ın cenaze namazı, 1 Ağustos Salı günü Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak.
Safa Önal, 2018'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Özel Ödülleri'nde 'Sinema' dalında ödüle layık görülmüştü. Önal, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı.
Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği, filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Safa Önal için geçtiğimiz nisan ayında onur gecesi düzenlemişti.
SAFA ÖNAL KİMDİR?
Önal, 17 Aralık 1930 tarihinde İstanbul Maçka Palas'ta dünyaya geldi. Babası Kaymakam Ahmet Fahretin Önal resim yapmış, kanun çalmış, şiir ve roman yazmıştır.
Haydarpaşa Lisesi mezunu olan Safa Önal, 1945 yılında kısa öykülerle başladığı yazarlığın yanı sıra bir yandan da çeşitli dergilerde çalıştı. Öykülerini Dünyanın En Güzel Gemisi adlı bir kitapta topladı. Akabinde senaryo yazmaya başladı. Senaristlik konusunda ilerleme kaydeden Önal'ın filme çekilmiş 395 senaryosu, Guinness Rekorlar Kitabı tarafından bir dünya rekoru olarak onaylandı.
İki evlilik gerçekleştirdi. 1973 yılından itibaren yönetmenliğe başlayarak 40'a yakın film yönetti. Çok sayıda fotoroman senaryosu da yazdı. Televizyon kanallarına dizi senaryoları da yazarak, meslek yaşamını sürdüren Önal, 2007 yılında yaptığı son filmle yönetmenliği bıraktı. Söz yazarı, sunucu Sezen Cumhur Önal ile kardeştir.
SENARYOSUNU YAZDIKLARI
1966: Affedilmeyen
1966: Ah Güzel İstanbul
1968: Vesikalı Yarim
1969: Yumurcak
1970: Güzel Şoför
1971: Sezercik Yavrum Benim
1972: Alın Yazısı
1978: Evlidir Ne Yapsa Yeridir
1978: Üç Sevgilim
1979: Gelincik
1982: Doktor Civanım
1988: Kızım ve Ben / Gurbet Kadını
1988: Deniz Yıldızı
1988: Nazlı ile Emir
1988: Sana Can Dayanmaz
1988: Sapık Kadın
1989: Av
1989: Bu Şehrin Geceleri
1989: Acı Şarkı
1989: Acı Yıllar / Lekeli Melek
1989: Allahım Sen Bilirsin
1989: Ayaz Geceler
1989: Dehşet Gecesi
1989: Hayat Acıları
1989: İtirazım Var
1989: Kan Çiçeği
1989: Öğretmen Zeynep
1989: Sevdim
1989: Vahşi Ve Güzel
1990: Tatar Ramazan
1990: Alev Gibi Bir Kız
1990: Kabadayılar Kralı
1990: Kanımdaki Şeytan
1990: Sözde Kızlar
1990: Yalı
1991: Aldatacağım
1992: Tatar Ramazan Sürgünde
1992: Yalnızız
1993: Zirvedekiler
1993: Al Dudaklım
1993: Gerçek Bir Masal
1993: Ufukta Bir Ağaç
1994: Bir Aşk Uğruna
1994: Günah Tohumu
1994: Sevginin Gücü
1994: Yorgun Ölüm
1995: Gölge Çiçeği
1996: Gözlerinde Son Gece
1996: Hoşçakal İstanbul
1997: Böyle mi Olacaktı
1997: Canısı
1998: Affet Bizi Hocam
1998: Birisi
2000: Zehirli Çiçek
2001: Yapayalnız
2002: Berivan
2002: Kader Ayırsa Bile
2002: Papatya ile Karabiber
2002: Yaz Gülü
2004: Aşkımızda Ölüm Var
2006: Tövbe (2)
2007: Hicran Sokağı
YÖNETMENLİĞİNİ YAPTIKLARI
1969: Cingöz Recai
1969: İnleyen Nağmeler
1969: Kalbimin Sahibi
1969: Karlı Dağdaki Ateş
1970: Afacan
1970: Ağlayan Melek
1970: Arkadaşlık Öldü mü?
1970: Buğulu Gözler
1970: Ölünceye Kadar
1971: Bir Genç Kızın Romanı
1971: Bir Kadın Kayboldu
1971: Sezercik Yavrum Benim
1973: Umut Dünyası
1974: Dertler Benim Olsun
1974: Çılgınlar
1974: Yüreğimde Yare Var
1975: Yarınlar Bizim
1976: Aşk Dediğin Laf Değildir
1976: Dolandırıcı Aşıklar
1977: Küçük Ev
1980: Hikâyelerden Biri
1987: Vur Hançerini Kadınım
1990: Yalı
2000: Gazeteci Yazarını Arıyor
2007: Hicran Sokağı