Ünlü senarist Safa Önal hayatını kaybetti! Safa Önal kimdir, nereli? Safa Önal’ın hayatı...

İki evlilik gerçekleştirdi. 1973 yılından itibaren yönetmenliğe başlayarak 40'a yakın film yönetti. Çok sayıda fotoroman senaryosu da yazdı. Televizyon kanallarına dizi senaryoları da yazarak, meslek yaşamını sürdüren Önal, 2007 yılında yaptığı son filmle yönetmenliği bıraktı. Söz yazarı, sunucu Sezen Cumhur Önal ile kardeştir.

SENARYOSUNU YAZDIKLARI

1966: Affedilmeyen

1966: Ah Güzel İstanbul

1968: Vesikalı Yarim

1969: Yumurcak

1970: Güzel Şoför

1971: Sezercik Yavrum Benim

1972: Alın Yazısı

1978: Evlidir Ne Yapsa Yeridir

1978: Üç Sevgilim

1979: Gelincik

1982: Doktor Civanım

1988: Kızım ve Ben / Gurbet Kadını

1988: Deniz Yıldızı

1988: Nazlı ile Emir

1988: Sana Can Dayanmaz

1988: Sapık Kadın

1989: Av

1989: Bu Şehrin Geceleri

1989: Acı Şarkı

1989: Acı Yıllar / Lekeli Melek

1989: Allahım Sen Bilirsin

1989: Ayaz Geceler

1989: Dehşet Gecesi

1989: Hayat Acıları

1989: İtirazım Var

1989: Kan Çiçeği

1989: Öğretmen Zeynep

1989: Sevdim

1989: Vahşi Ve Güzel

1990: Tatar Ramazan

1990: Alev Gibi Bir Kız

1990: Kabadayılar Kralı

1990: Kanımdaki Şeytan

1990: Sözde Kızlar

1990: Yalı

1991: Aldatacağım

1992: Tatar Ramazan Sürgünde

1992: Yalnızız

1993: Zirvedekiler

1993: Al Dudaklım

1993: Gerçek Bir Masal

1993: Ufukta Bir Ağaç

1994: Bir Aşk Uğruna

1994: Günah Tohumu

1994: Sevginin Gücü

1994: Yorgun Ölüm

1995: Gölge Çiçeği

1996: Gözlerinde Son Gece

1996: Hoşçakal İstanbul

1997: Böyle mi Olacaktı

1997: Canısı

1998: Affet Bizi Hocam

1998: Birisi

2000: Zehirli Çiçek

2001: Yapayalnız

2002: Berivan

2002: Kader Ayırsa Bile

2002: Papatya ile Karabiber

2002: Yaz Gülü

2004: Aşkımızda Ölüm Var

2006: Tövbe (2)

2007: Hicran Sokağı