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Haberler Magazin Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Euphoria dizisiyle tanınan 25 yaşındaki ünlü oyuncu Angus Cloud'dan üzen haber geldi. Cloud, babasının vefatından bir hafta sonra Oakland'daki evinde ölü bulundu.

Euphoria dizisindeki rolüyle ünlenen Angus Cloud'dan üzen haber bugün geldi.

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Angus Cloud, Oakland'daki evinde yaşamını yitirdi.

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ AÇIKLANMADI!

Ünlü oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Ünlü oyuncuya yakın kaynaklar, Angus Cloud'un geçtiğimiz günlerde vefat eden babasının ölümü ile sarsıldığını belirtti.

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

BABASININ ÖLÜMÜNDEN BİR HAFTA SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Ünlü oyuncu babasının ölümünden bir hafta sonra yaşamını yitirdi.

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

"ANGUS AKIL SAĞLIĞIYLA OLAN SAVAŞI KONUSUNDA AÇIKTI"

Angus Cloud'un ailesi, "Geçen hafta babasını toprağa verdi ve bu kayıpla yoğun bir mücadele verdi. Tek tesellimiz, Angus'un artık en iyi arkadaşı olan babasıyla yeniden bir araya geldiğini bilmek.

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Angus akıl sağlığıyla olan savaşı konusunda açıktı ve umarız ölümünün başkalarına yalnız olmadıklarını ve bununla sessizce kendi başlarına savaşmamaları gerektiğini hatırlatır." açıklamasını yaptı.

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