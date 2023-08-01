Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

"ANGUS AKIL SAĞLIĞIYLA OLAN SAVAŞI KONUSUNDA AÇIKTI"



Angus Cloud'un ailesi, "Geçen hafta babasını toprağa verdi ve bu kayıpla yoğun bir mücadele verdi. Tek tesellimiz, Angus'un artık en iyi arkadaşı olan babasıyla yeniden bir araya geldiğini bilmek.