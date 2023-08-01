Ünlü senarist Safa Önal için Atlas 1948 Sineması’nda tören düzenlendi

"BENİM, OĞLUN UMUT' KELİMELERİNİ DUYUNCA GÖZLERİNİ AÇTI"

Yazdığı senaryolarla Altın Koza ve Altın Portakal gibi önemli festivallerden çok sayıda ödül kazanan Önal'ın oğlu Umut Önal da "Bizim yaşarken sıra dışı bir ilişkimiz vardı. 6 gün boyunca yoğun bakımda hastanede kaldı, böyle bir süreç yaşadık. Beni şu aşamada en çok mutlu eden konu; son gün hariç ben beş gün de her gün yanına gelebildim. Her gün doktorundan bilgi aldıktan sonra yarım saat kadar onu öpebildim, sevebildim. Daha önemlisi oğlum ve Umut kelimeleri onun için çok kutsal iki kelimeydi. Çok yakın bir ilişkimiz vardı.