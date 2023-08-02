Hilal Cebeci’nin son halini görenler tanımakta zorlandı

90 ve 2000'li yıllarının unutulmaz isimlerinin başında gelen Hilal Cebeci, sosyal medya hesabından meme kanseri teşhisi konulduğunu duyurmuştu.
90 ve 2000'li yıllarının unutulmaz isimlerinin başında gelen Hilal Cebeci, sosyal medya hesabından meme kanseri teşhisi konulduğunu duyurmuştu.
Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Cebeci, paylaşımı kaldırarak bir video yayınladı.Instagram hesabından bir paylaşım yapan 46 yaşındaki Hilal Cebeci, "Sağ göğsümde kanserli hücre tespit edildi."
"Korkmayın ben çok iyiyim, sürekli paylaşım istiyorsun ama biraz yoğunum, çok başında yakaladık, ameliyat olacağım, geçip gidecek, üzülmeyin."
"Lütfen meme kontrollerinizi ihmal etmeyin ki, başında yakalayıp, sağlıklı bir ömür sürmeniz sağlansın, hepinizi çok seviyorum. "Her şey süper, tam müziğe geri döneyim derken çıktı ama olsun ben yine size güzel bir şarkı hediye edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.
Hastalığını farkındalık yaratmak için paylaştığını söyleyen ünlü isim, paylaşımını dakikalar içinde sildi. Bir video yayınlayan Cebeci, eşi kızdığı için paylaşımı silmek zorunda olduğunu söyledi.
Ünlü isim özel bir hastanede ameliyat oldu ve sağ göğsündeki kitleyi aldırarak kanseri atlattı. Uzun süredir ortalarda görünmeyen Hilal Cebeci'nin son hali ise sosyal medyayı salladı.
Eski halinden eser kalmayan Hilal Cebeci'yi görenler tanımakta zorlandı. Tepeden tırnağa tam bir sarışın afet olan Cebeci estetik dokunuşlarla da bambaşka biri haline gelmiş.
Hilal Cebeci'nin son paylaşımlarına; 'Ne kadar değişmişsin', 'Tanıyamadım', 'Tam bir afet olmuşsun', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.