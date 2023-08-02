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Haberler Magazin Hilal Cebeci'nin son halini görenler tanımakta zorlandı

Hilal Cebeci'nin son halini görenler tanımakta zorlandı

Bir dönemin popüler şarkıcısı Hilal Cebeci, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla meme kanseri ile mücadele ettiğini duyurmuştu. Uzun süredir ortalarda görünmeyen Hilal Cebeci, son halini paylaştı. Görenler ünlü ismi tanımakta zorlandı.

90 ve 2000'li yıllarının unutulmaz isimlerinin başında gelen Hilal Cebeci, sosyal medya hesabından meme kanseri teşhisi konulduğunu duyurmuştu.

Hilal Cebeci’nin son halini görenler tanımakta zorlandı

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Cebeci, paylaşımı kaldırarak bir video yayınladı.Instagram hesabından bir paylaşım yapan 46 yaşındaki Hilal Cebeci, "Sağ göğsümde kanserli hücre tespit edildi."

Hilal Cebeci’nin son halini görenler tanımakta zorlandı

"Korkmayın ben çok iyiyim, sürekli paylaşım istiyorsun ama biraz yoğunum, çok başında yakaladık, ameliyat olacağım, geçip gidecek, üzülmeyin."

Hilal Cebeci’nin son halini görenler tanımakta zorlandı

"Lütfen meme kontrollerinizi ihmal etmeyin ki, başında yakalayıp, sağlıklı bir ömür sürmeniz sağlansın, hepinizi çok seviyorum. "Her şey süper, tam müziğe geri döneyim derken çıktı ama olsun ben yine size güzel bir şarkı hediye edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Hilal Cebeci’nin son halini görenler tanımakta zorlandı

Hastalığını farkındalık yaratmak için paylaştığını söyleyen ünlü isim, paylaşımını dakikalar içinde sildi. Bir video yayınlayan Cebeci, eşi kızdığı için paylaşımı silmek zorunda olduğunu söyledi.

Hilal Cebeci’nin son halini görenler tanımakta zorlandı

Ünlü isim özel bir hastanede ameliyat oldu ve sağ göğsündeki kitleyi aldırarak kanseri atlattı. Uzun süredir ortalarda görünmeyen Hilal Cebeci'nin son hali ise sosyal medyayı salladı.

Hilal Cebeci’nin son halini görenler tanımakta zorlandı

Eski halinden eser kalmayan Hilal Cebeci'yi görenler tanımakta zorlandı. Tepeden tırnağa tam bir sarışın afet olan Cebeci estetik dokunuşlarla da bambaşka biri haline gelmiş.

Hilal Cebeci'nin son paylaşımlarına; 'Ne kadar değişmişsin', 'Tanıyamadım', 'Tam bir afet olmuşsun', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

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