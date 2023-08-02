Hilal Cebeci’nin son halini görenler tanımakta zorlandı

"Lütfen meme kontrollerinizi ihmal etmeyin ki, başında yakalayıp, sağlıklı bir ömür sürmeniz sağlansın, hepinizi çok seviyorum. "Her şey süper, tam müziğe geri döneyim derken çıktı ama olsun ben yine size güzel bir şarkı hediye edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.