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Haberler Magazin Nazlı Sabancı'nın karnı burnunda poz!

Nazlı Sabancı'nın karnı burnunda poz!

İş insanı Hacı Sabancı ile iki yıl önce dünyaevine giren ve şimdilerde anne olmak için gün sayan Nazlı Sabancı, sosyal medya hesabından karnı burnunda bir karesini takipçileriyle paylaştı. Nazlı Sabancı'nın o karesine ise kayınvalidesi Arzu Sabancı kayıtsız kalamadı.

Uzun süredir birlikte olan, Aralık 2020'de evlilik yolunda ilk adımı atan Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı, 3 Eylül 2021 tarihinde Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek düğünlerini Nazlı Sabancı'nın üvey babası Kaan Dimili'nin vefatı nedeniyle ertelemişti

Nazlı Sabancı’nın karnı burnunda poz!

Sosyetik güzel ve Sabancı, acı haberden 40 gün sonra sessiz sedasız şekilde Arzu-Ömer Sabancı çiftinin yalısında nikâh masasına oturmuştu.

Nazlı Sabancı’nın karnı burnunda poz!

Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı'nın rötarlı düğünü, geçtiğimiz sene Haziran ayında Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir törenle gerçekleşmişti.

Nazlı Sabancı’nın karnı burnunda poz!

Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı geçtiğimiz aylarda sessizliklerini bozarak müjdeli haberi vermişti.

Nazlı Sabancı’nın karnı burnunda poz!

Şimdilerde sekiz aylık hamile olan Nazlı Sabancı, önceki akşam bir davete katıldı.

Nazlı Sabancı’nın karnı burnunda poz!

Pembe elbisesi ile karnı burnunda poz veren Nazlı Sabancı, "Biz" notunu düşmeyi de ihmal etmedi.

Nazlı Sabancı’nın karnı burnunda poz!

Doğumuna artık sayılı gün kalan Nazlı Sabancı'nın karesine ise kayınvalidesi Arzu Sabancı, kalp ve nazar boncuğu emojisi bıraktı.

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