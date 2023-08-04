Nazlı Sabancı’nın karnı burnunda poz!

Uzun süredir birlikte olan, Aralık 2020'de evlilik yolunda ilk adımı atan Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı, 3 Eylül 2021 tarihinde Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek düğünlerini Nazlı Sabancı'nın üvey babası Kaan Dimili'nin vefatı nedeniyle ertelemişti
Uzun süredir birlikte olan, Aralık 2020'de evlilik yolunda ilk adımı atan Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı, 3 Eylül 2021 tarihinde Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek düğünlerini Nazlı Sabancı'nın üvey babası Kaan Dimili'nin vefatı nedeniyle ertelemişti
Sosyetik güzel ve Sabancı, acı haberden 40 gün sonra sessiz sedasız şekilde Arzu-Ömer Sabancı çiftinin yalısında nikâh masasına oturmuştu.
Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı'nın rötarlı düğünü, geçtiğimiz sene Haziran ayında Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir törenle gerçekleşmişti.
Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı geçtiğimiz aylarda sessizliklerini bozarak müjdeli haberi vermişti.
Şimdilerde sekiz aylık hamile olan Nazlı Sabancı, önceki akşam bir davete katıldı.
Pembe elbisesi ile karnı burnunda poz veren Nazlı Sabancı, "Biz" notunu düşmeyi de ihmal etmedi.
Doğumuna artık sayılı gün kalan Nazlı Sabancı'nın karesine ise kayınvalidesi Arzu Sabancı, kalp ve nazar boncuğu emojisi bıraktı.