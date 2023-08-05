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Haberler Magazin Tolgahan Sayışman ve ailesi tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti

Tolgahan Sayışman ve ailesi tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ile Arnavut asıllı güzel Almeda Abazi, iki yıllık birlikteliklerini 2017'de Los Angeles'da nikah masasına taşımışlardı. Çift, ilk çocukları Efehan'ı 2019'da, kızları Alina'yı ise geçtiğimiz Haziran ayında kucaklarına almıştı. Mutlu bir evlilik sürdüren ikili, radikal bir karar alarak Arnavutluk'a taşındı.

2008'de düzenlenen Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanan Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, üç yıllık birlikteliklerini 2017'de evlilikle taçlandırmışlardı.

Tolgahan Sayışman ve ailesi tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti

2019'da Efehan adını verdikleri çocuklarının doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan çift, 2021'de kızları Alina'yı kucaklarına almıştı.

Tolgahan Sayışman ve ailesi tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti

RADİKAL KARAR

Milliyet'in haberine göre; Ünlü çift, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden sonra radikal bir karara imza attı. Sayışman, eşi Almeda Abazi'nin depremden korkması nedeniyle çocuklarıyla birlikye Arnavutluk'a taşındı.

Tolgahan Sayışman ve ailesi tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti

Bilim insanlarının Marmara depreminin yaklaşmasını söylemesi üzerine eşinin memleketinin başkenti Tiran ve ülkenin tatil beldesi Dhermi'den ev satın alan Sayışman'ın kızı Alina ve oğlu Efehan da artık orada eğitim görecek.

Tolgahan Sayışman ve ailesi tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti

"İSTANBUL'DAKİ EVİMİZİ KAPATMADIM"

Tamamen Arnavutluk'a yerleşmediğini belirten Sayışman, şu ifadeleri kullandı:

Tolgahan Sayışman ve ailesi tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti

"Yılın altı ayı burada diğer yarısında ise ülkemde olacağım. Zaten uçakla Antalya'dan daha yakın. Hiç taşınmamışım gibi beni sık sık göreceksiniz. İstanbul'daki evimizi zaten kapatmadım. Ülkemizde de yaşayacağız. Artık iki ülkede evim var. Ünlü isim, Arnavutluk'un da deprem bölgesi olmasına ise "Orada bizim kadar büyük deprem beklenmiyor" karşılığını verdi.

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