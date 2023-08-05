Tolgahan Sayışman ve ailesi tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti

"Yılın altı ayı burada diğer yarısında ise ülkemde olacağım. Zaten uçakla Antalya'dan daha yakın. Hiç taşınmamışım gibi beni sık sık göreceksiniz. İstanbul'daki evimizi zaten kapatmadım. Ülkemizde de yaşayacağız. Artık iki ülkede evim var. Ünlü isim, Arnavutluk'un da deprem bölgesi olmasına ise "Orada bizim kadar büyük deprem beklenmiyor" karşılığını verdi.