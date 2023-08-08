Aslı Enver’den kızı Elay ile güldüren paylaşım!

4 Temmuz'da ilk bebeğini dünyaya getiren Aslı Enver, şimdilerde kızıyla ilgileniyor. Ünlü isim, eşiyle bebeğinin yeni fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Enver'in paylaşımı büyük ilgi gördü.
4 Temmuz'da ilk bebeğini dünyaya getiren Aslı Enver, şimdilerde kızıyla ilgileniyor. Ünlü isim, eşiyle bebeğinin yeni fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Enver'in paylaşımı büyük ilgi gördü.
Aslı Enver, 12 Kasım'da sürpriz bir kararla iş insan Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturmuş, 4 Temmuz'da da kızı Elay'ı dünyaya getirmişti.
ANNE OLMANIN HEYECANINI YAŞADI
39 yaşındaki Aslı Enver geçtiğimiz günlerde ilk kez anne olmanın heyecanını yaşadı.
İLK KEZ KIZINI GÖSTERDİ
Kızlarına Elay ismi veren Aslı Enver, ilk kez kızının yüzünü gösterdi.
"BENİM GÜZEL AİLEM"
Instagram hesabından kızını emzirdiği esnada eşiyle verdiği aile pozunu paylaşan oyuncu "Benim güzel ailem. 4 Temmuz 2023. Hayatımın en özel günü. Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkür ederim. Bol kahkahalı, huzurlu, mutlu büyütebilmek dileğiyle. Hoş geldin Eloşum" ifadelerini kullandı.
"SAÇLARIM ŞEKİL, ÖNÜMDEN ÇEKİL"
Instagram sayfasında zaman zaman kızıyla birlikte yer aldığı karelere yer veren Aslı Enver, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, Elay'ın babasının kucağında çekilen fotoğrafını "Saçlarım şekil, önümden çekil" notuyla paylaştı.