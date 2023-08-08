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Haberler Magazin Aslı Enver'den kızı Elay ile güldüren paylaşım!

Aslı Enver'den kızı Elay ile güldüren paylaşım!

Geçtiğimiz Kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Aslı Enver kısa bir süre önce ilk kez anne olmanın heyecanını yaşadı. Çiçeği burnunda anne minik kızı Elay ile olan karesini takipçileriyle paylaştı, görenleri güldürdü.

4 Temmuz'da ilk bebeğini dünyaya getiren Aslı Enver, şimdilerde kızıyla ilgileniyor. Ünlü isim, eşiyle bebeğinin yeni fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Enver'in paylaşımı büyük ilgi gördü.

Aslı Enver’den kızı Elay ile güldüren paylaşım!

Aslı Enver, 12 Kasım'da sürpriz bir kararla iş insan Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturmuş, 4 Temmuz'da da kızı Elay'ı dünyaya getirmişti.

Aslı Enver’den kızı Elay ile güldüren paylaşım!

ANNE OLMANIN HEYECANINI YAŞADI

39 yaşındaki Aslı Enver geçtiğimiz günlerde ilk kez anne olmanın heyecanını yaşadı.

Aslı Enver’den kızı Elay ile güldüren paylaşım!

İLK KEZ KIZINI GÖSTERDİ

Kızlarına Elay ismi veren Aslı Enver, ilk kez kızının yüzünü gösterdi.

Aslı Enver’den kızı Elay ile güldüren paylaşım!

"BENİM GÜZEL AİLEM"

Instagram hesabından kızını emzirdiği esnada eşiyle verdiği aile pozunu paylaşan oyuncu "Benim güzel ailem. 4 Temmuz 2023. Hayatımın en özel günü. Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkür ederim. Bol kahkahalı, huzurlu, mutlu büyütebilmek dileğiyle. Hoş geldin Eloşum" ifadelerini kullandı.

Aslı Enver’den kızı Elay ile güldüren paylaşım!

"SAÇLARIM ŞEKİL, ÖNÜMDEN ÇEKİL"

Instagram sayfasında zaman zaman kızıyla birlikte yer aldığı karelere yer veren Aslı Enver, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, Elay'ın babasının kucağında çekilen fotoğrafını "Saçlarım şekil, önümden çekil" notuyla paylaştı.

Aslı Enver’den kızı Elay ile güldüren paylaşım!

Enver, o paylaşımla görenleri gülümsetti.

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