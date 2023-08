Erkin Koray kimdir? Erkin Koray neden vefat etti?

45'LİKLER

1962: Bir Eylül Akşamı / It's So Long (solo)

1966: Balla Balla / You've Got To Hide Your Love Away / Watcha Gonna Do About It / Its All Over Now (solo)

1967: Kızları Da Alın Askere / Aşk Oyunu (Erkin Koray Dörtlüsü)

1967: Anma Arkadaş / Anadolu'da Sevdim (Erkin Koray Dörtlüsü)

1968: Meçhul / Çiçek Dağı (Erkin Koray Dörtlüsü)

1968: Hop Hop Gelsin / Çiçek Dağı (Erkin Koray Dörtlüsü)

1969: Aşka Dönüyorum / Yine Yalnızım (Haramiler)

1969: Sana Bir Şeyler Olmuş (Bir Na Na Na Şarkısı) / Seni Her Gördüğümde (Yeraltı Dörtlüsü)

1970: Belki Bir Gün Anlarsın / Nihansın Dideden (Yeraltı Dörtlüsü)

1970: İstemem / Köprüden Geçti Gelin (Yeraltı Dörtlüsü)

1970: Kendim Ettim Kendim Buldum / Aşkımız Bitecek (Yeraltı Dörtlüsü)

1970: Meçhul / Ve (Yeraltı Dörtlüsü)

1970: Gel Bak Ne Söylicem / Gün Doğmuyor (Yeraltı Dörtlüsü)

1971: Senden Ayrı / Bu Sana Son Mektubum (Yeraltı Dörtlüsü)

1971: Kıskanırım / İlahi Morluk (Yeraltı Dörtlüsü)

1971: Yağmur / Aşka İnanmıyorum (Süpergrup)

1972: Sen Yoksun Diye / Goca Dünya (Süpergrup)

1972: Hor Görme Garibi / Züleyha (Ter)

1973: Mesafeler / Silinmeyen Hatıralar (Solo)

1974: Şaşkın / Eyvah

1974: Krallar / Dost Acı Söyler

1974: Feshupanallah / Komşu Kızı

1975: Estarabim / Sevince

1976: Arap Saçı / Tımbıllı

1976: Gönül Salıncağı / Hayat Bir Teselli

1976: Cümbür Cemaat / Sevdiğim

1977: Düşünüş / Hadi Hadi Ordan

1977: Sanma / Olmayınca Olmuyor (Erkin Koray Tutkusu)

TOPLAMA ALBÜMLER

1973: Erkin Koray

1976: Erkin Koray 2

1986: Aşkımız Bitecek

1990: İşte Barış İşte Erkin - (Toplam 20 şarkının yer aldığı albümde 10 şarkı Barış Manço'ya, diğer 10 şarkıda Erkin Koray'a ait)

1991: Tek Başına Konser

1991: Dünden Esintiler 1

1991: Dünden Esintiler 2 – Ceylan / Çöpçüler

1991: Dünden Esintiler 3 – Fesüpanallah

1991: Dünden Esintiler 4 – Benden Sana

1991: Dünden Esintiler 5 – İlla Ki

1991: The Best of Erkin Koray

1993: Erkin Koray

1993: Erkin Koray Vol.1

1993: Erkin Koray Vol.2

1995: Electric Turk

1999: Erkin Koray - DOLP Shadoks Music

2011: Meçhul: Singles & Rarities

2013: Arap Saçı

2014: Collection

2014: Gönül Salıncağı

2015: Classics