Erkin Koray kimdir? Erkin Koray neden vefat etti?

Bu aktifliği; Anma Arkadaş, Hop Hop Gelsin, Sana Bir Şeyler Olmuş, Seni Her Gördüğümde gibi parçalar takip etmiştir. Kızı Damla Koray'a evde kendisi eğitim vermiştir. 2007 yılında 34. Altın Kelebek Ödülleri'nde ''Onur Ödülü'' aldı. 2008 yılında da Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde ''Jüri Onur Ödülü'' almaya hak kazandı.

ALBÜMLER

1974: Elektronik Türküler

1977: Erkin Koray Tutkusu 3

1982: Benden Sana

1983: İllâ ki

1985: Ceylan

1986: Gaddar

1987: Çukulatam Benim

1989: Hay Yam Yam

1990: Tamam Artık

1996: Gün Ola Harman Ola

1999: Devlerin Nefesi