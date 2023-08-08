Erkin Koray kimdir? Erkin Koray neden vefat etti?

Estarabim, Çöpçüler, Fesuphanallah gibi kendi dönemi dışında da popüler olan şarkılara imza atan Erkin Koray, 82 yaşında Toronto'da hayatını kaybetti.
Estarabim, Çöpçüler, Fesuphanallah gibi kendi dönemi dışında da popüler olan şarkılara imza atan Erkin Koray, 82 yaşında Toronto'da hayatını kaybetti.
ERKİN KORAY VEFAT ETTİ!
Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan rock müziğin efsanevi ismi Erkin Koray hayatını kaybetti. Kızı Damla acı haberi sosyal medyadan duyurdu. Sanatçının, akciğeriyle ilgili rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü biliniyordu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Müziğin efsane isimlerinden Erkin Koray'ı, akciğerlerindeki rahatsızlık ve yaşlılığa bağlı sağlık sorunları sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.
Erkin Koray, müziğiyle bir hayat boyu bizi bize anlatmanın en iyi yolunu aradı. Şaşkın, Estarabim, Çöpçüler, Fesuphanallah gibi parçalarıyla o gök kubbemizde baki kalacak bir sestir.'' ifadelerini kullandı.
ERKİN KORAY KİMDİR?
Mustafa Erkin Koray, 24 Haziran 1941 tarihinde İstanbul Kadıköy'de dünyaya geldi. Küçük yaşlarda piyano öğretmeni olan ve Şerif Yüzbaşıoğlu, Ayhan Yünkuş ve Önder Bali gibi müzisyenlere eğitmenlik yapan annesi Vecihe Koray'dan piyano öğrendi. Ardından gitar çalmaya başladı. İstanbul Alman Lisesi'nde eğitim gördüğü 50'li yıllarda arkadaşlarıyla kurduğu amatör topluluk olan Erkin Koray ve ritimcileri ile dönemin güncel parçalarını çalmaya başladı. Lise eğitiminin ardından 60'lı yıllarına kadar çalışmalarını yarı amatör yarı profesyonel olarak sürdürdü.
1962 yılında çalıştığı yerlerden birinde aldığı teklif ile bir yüzünde "Bir Eylül Akşamı", diğer yüzünde "It's So Long" adlı İngilizce parça bulunan ilk 45'liğini kaydetti. Bu plak 1966 yılında piyasaya çıktı. Erkin Koray askerliğini 1963-1965 yılları arasında Ankara'da Hava Kuvvetleri Caz Orkestrası'nda solist ve gitarist olarak yaptı. Ardından Almanya'nın Hamburg şehrine giden Erkin Koray, burada The Hiccups adlı bir Alman grubu ile 2,5 ay çalıştı. Türkiye'ye döndüğünde The Hiccups'ta beraber çalıştığı bas gitarist Bernhard Weber, gitarist İlder Tokcan ve Fikret Zolan ile yeni bir grup kurdu. Bu dönemde Türkiye'de beat müziğin temsilcisi haline geldi. 1966'da İngilizce şarkılardan oluşan bir extended play çıkardı.
1967 yılında basılan, bir yüzünde Kızları da Alın Askere, diğer yüzünde Aşk Oyunu adlı parçalar bulunan 45'liği ile önemli başarı kazandı.
1968 yılında Altın Mikrofon yarışmasına katıldı. Bu yarışmaya bolero tarzı "Meçhul" ve enstrümantal "Çiçek Dağı" ile katıldı. Bu yarışmada 4. olan Koray'ın yarışmadaki şarkıları daha sonra bir plak şirketi tarafından piyasaya çıkarılarak büyük tiraj yaptı. Grubu ile bir yandan konser verdi, bir yandan da çeşitli müzikli mekânlarda çalışmaya devam etti. Bu dönemde gruba Taner Öngür dahil oldu.
Bu aktifliği; Anma Arkadaş, Hop Hop Gelsin, Sana Bir Şeyler Olmuş, Seni Her Gördüğümde gibi parçalar takip etmiştir. Kızı Damla Koray'a evde kendisi eğitim vermiştir. 2007 yılında 34. Altın Kelebek Ödülleri'nde ''Onur Ödülü'' aldı. 2008 yılında da Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde ''Jüri Onur Ödülü'' almaya hak kazandı.
ALBÜMLER
1974: Elektronik Türküler
1977: Erkin Koray Tutkusu 3
1982: Benden Sana
1983: İllâ ki
1985: Ceylan
1986: Gaddar
1987: Çukulatam Benim
1989: Hay Yam Yam
1990: Tamam Artık
1996: Gün Ola Harman Ola
1999: Devlerin Nefesi
45'LİKLER
1962: Bir Eylül Akşamı / It's So Long (solo)
1966: Balla Balla / You've Got To Hide Your Love Away / Watcha Gonna Do About It / Its All Over Now (solo)
1967: Kızları Da Alın Askere / Aşk Oyunu (Erkin Koray Dörtlüsü)
1967: Anma Arkadaş / Anadolu'da Sevdim (Erkin Koray Dörtlüsü)
1968: Meçhul / Çiçek Dağı (Erkin Koray Dörtlüsü)
1968: Hop Hop Gelsin / Çiçek Dağı (Erkin Koray Dörtlüsü)
1969: Aşka Dönüyorum / Yine Yalnızım (Haramiler)
1969: Sana Bir Şeyler Olmuş (Bir Na Na Na Şarkısı) / Seni Her Gördüğümde (Yeraltı Dörtlüsü)
1970: Belki Bir Gün Anlarsın / Nihansın Dideden (Yeraltı Dörtlüsü)
1970: İstemem / Köprüden Geçti Gelin (Yeraltı Dörtlüsü)
1970: Kendim Ettim Kendim Buldum / Aşkımız Bitecek (Yeraltı Dörtlüsü)
1970: Meçhul / Ve (Yeraltı Dörtlüsü)
1970: Gel Bak Ne Söylicem / Gün Doğmuyor (Yeraltı Dörtlüsü)
1971: Senden Ayrı / Bu Sana Son Mektubum (Yeraltı Dörtlüsü)
1971: Kıskanırım / İlahi Morluk (Yeraltı Dörtlüsü)
1971: Yağmur / Aşka İnanmıyorum (Süpergrup)
1972: Sen Yoksun Diye / Goca Dünya (Süpergrup)
1972: Hor Görme Garibi / Züleyha (Ter)
1973: Mesafeler / Silinmeyen Hatıralar (Solo)
1974: Şaşkın / Eyvah
1974: Krallar / Dost Acı Söyler
1974: Feshupanallah / Komşu Kızı
1975: Estarabim / Sevince
1976: Arap Saçı / Tımbıllı
1976: Gönül Salıncağı / Hayat Bir Teselli
1976: Cümbür Cemaat / Sevdiğim
1977: Düşünüş / Hadi Hadi Ordan
1977: Sanma / Olmayınca Olmuyor (Erkin Koray Tutkusu)
TOPLAMA ALBÜMLER
1973: Erkin Koray
1976: Erkin Koray 2
1986: Aşkımız Bitecek
1990: İşte Barış İşte Erkin - (Toplam 20 şarkının yer aldığı albümde 10 şarkı Barış Manço'ya, diğer 10 şarkıda Erkin Koray'a ait)
1991: Tek Başına Konser
1991: Dünden Esintiler 1
1991: Dünden Esintiler 2 – Ceylan / Çöpçüler
1991: Dünden Esintiler 3 – Fesüpanallah
1991: Dünden Esintiler 4 – Benden Sana
1991: Dünden Esintiler 5 – İlla Ki
1991: The Best of Erkin Koray
1993: Erkin Koray
1993: Erkin Koray Vol.1
1993: Erkin Koray Vol.2
1995: Electric Turk
1999: Erkin Koray - DOLP Shadoks Music
2011: Meçhul: Singles & Rarities
2013: Arap Saçı
2014: Collection
2014: Gönül Salıncağı
2015: Classics