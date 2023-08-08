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Oryantal Asena'nın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu

Bir döneme danslarıyla damga vuran ve şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam süren oryantal Asena'nın babası Burhan Çakmak hayatını kaybetti. Baba acısıyla sarsılan Asena, cenazede gözyaşlarına boğuldu.

İHA

Didim Efeler Mahallesi Gerçek Yalı sitesinde eşiyle birlikte yaşayan Oryantal Asena olarak bilinen Asena Çakmak'ın babası Burhan Çakmak 85 yaşında hayatını kaybetti.

Oryantal Asena’nın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu

Burhan Çakmak'ın yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı 3 aydır hastanede tedavi gördüğü öğrenilirken, babasının ölüm haberini alan Asena, eşi Hasan Dere ile Didim'e geldi.

Oryantal Asena’nın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu

Didim Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çakmak'ın cenazesi Denizköy Mezarlığı'nda defnedildi.

Oryantal Asena’nın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu

Asena Çakmak'ın cenazede hayli üzgün olduğu ve sık sık ağladığı görülürken, "Baba acısı ne diyebilirim ki, çok üzgünüm" diye konuştu.

Oryantal Asena’nın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu

Asena ile annesi, cenazeye katılanların taziyelerini kabul etti.

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