Gülenay Kalkan’ın paylaşımı görenleri hüzünlendirdi

Gülenay Kalkan, 2019'da akciğer kanserin nedeniyle vefat eden eşi Tarık Ünlüoğlu'nun doğum gününde andı.
Gülenay Kalkan, 2019'da akciğer kanserin nedeniyle vefat eden eşi Tarık Ünlüoğlu'nun doğum gününde andı.
Sosyal medya hesabından Ünlüoğlu'nun fotoğraflarını paylaşan Kalkan, görenleri hüzünlendirdi.
Nükseden akciğer kanseri nedeniyle Eylül 2019'da tedavi görmeye başlayan ancak 1 Ekim'de hayatını kaybeden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, sanat dünyasını yasa boğmuştu.
EŞİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
Ünlüoğlu ile 2013'te dünyaevine giren Gülenay Kalkan, dün eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı.
Ünlüoğlu'nun fotoğraflarını peş peşe yayınlayan Kalkan, gönderisine şu mesajı yazdı:
Hayata çok yakışıyordun... İyi ki doğdun Tarık Ünlüoğlu.