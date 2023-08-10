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Haberler Magazin Gülenay Kalkan’ın paylaşımı görenleri hüzünlendirdi

Gülenay Kalkan’ın paylaşımı görenleri hüzünlendirdi

Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 2019'un Ekim ayında akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sevilen oyuncu kendisi gibi oyuncu olna eşi Gülenay Kalkan tarafından doğum gününde de unutulmadı. Duygusal bir paylaşım yaparak Tarık Ünlüoğlu'nun doğum gününü kutlayan Gülenay Kalkan adeta görenleri hüzünlendirdi.

HABER MERKEZİ

Gülenay Kalkan, 2019'da akciğer kanserin nedeniyle vefat eden eşi Tarık Ünlüoğlu'nun doğum gününde andı.

Gülenay Kalkan’ın paylaşımı görenleri hüzünlendirdi

Sosyal medya hesabından Ünlüoğlu'nun fotoğraflarını paylaşan Kalkan, görenleri hüzünlendirdi.

Gülenay Kalkan’ın paylaşımı görenleri hüzünlendirdi

Nükseden akciğer kanseri nedeniyle Eylül 2019'da tedavi görmeye başlayan ancak 1 Ekim'de hayatını kaybeden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, sanat dünyasını yasa boğmuştu.

Gülenay Kalkan’ın paylaşımı görenleri hüzünlendirdi

EŞİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Ünlüoğlu ile 2013'te dünyaevine giren Gülenay Kalkan, dün eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı.

Gülenay Kalkan’ın paylaşımı görenleri hüzünlendirdi

Ünlüoğlu'nun fotoğraflarını peş peşe yayınlayan Kalkan, gönderisine şu mesajı yazdı:

Gülenay Kalkan’ın paylaşımı görenleri hüzünlendirdi

Hayata çok yakışıyordun... İyi ki doğdun Tarık Ünlüoğlu.

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