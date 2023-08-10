  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Tan Taşçı Burdur'da trafik kazası geçirdi! Şarkıcının son sağlık durumu nasıl?

Tan Taşçı Burdur'da trafik kazası geçirdi! Şarkıcının son sağlık durumu nasıl?

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı'dan sevenlerini korkutan haber geldi. Burdur'un Bucak ilçesinde tırla çarpışan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri ve yanlarındaki bir kişi yaralandı. Tan Taşçı, menajeri ve arkadaşları ihbar üzerine olay yerine yerine giden sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA

Burdur'un Bucak ilçesinde tırla çarpışan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri ve yanlarındaki bir kişi yaralandı.

Tan Taşçı Burdur’da trafik kazası geçirdi! Şarkıcının son sağlık durumu nasıl?

Ecmel Kayahan (38) idaresindeki 34 GPK 636 plakalı cip, Bucak-Antalya kara yolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu yakınında aynı istikamette ilerleyen Murat Bedir yönetimindeki 15 NK 616 plakalı tırla çarpıştı.

Tan Taşçı Burdur’da trafik kazası geçirdi! Şarkıcının son sağlık durumu nasıl?

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tan Taşçı Burdur’da trafik kazası geçirdi! Şarkıcının son sağlık durumu nasıl?

Kazada yaralanan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri olduğu öğrenilen Ecmel Kayahan ve yanlarındaki Mahmut Emre sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tan Taşçı Burdur’da trafik kazası geçirdi! Şarkıcının son sağlık durumu nasıl?

Hayati tehlikeleri olmadığı belirtilen Taşçı'nın ve diğer iki kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA