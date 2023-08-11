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Haberler Magazin Neslihan Demir: Boşandım, epey oldu!

Neslihan Demir: Boşandım, epey oldu!

Eski milli voleybolcu Neslihan Demir, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Özel hayatıyla ilgili sorulara yanıt veren Neslihan Demir, oyuncu eşi Kamil Güler ile boşandığını açıkladı.

Eski milli voleybolcu Neslihan Demir önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Demir, oyuncu Kamil Güler'den ayrıldığını söyledi.

Neslihan Demir: Boşandım, epey oldu!

Hürriyet'in haberine göre; Eski milli voleybolcu Neslihan Demir önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Neslihan Demir: Boşandım, epey oldu!

Özel hayatıyla ilgili sorulan sorulara cevap veren Demir'den şaşırtan bir açıklama geldi.

Neslihan Demir: Boşandım, epey oldu!

Demir, oyuncu Kamil Güler'den boşandığını açıkladı.

Neslihan Demir: Boşandım, epey oldu!

Demir, "Boşandım, epey oldu. Şu an her şey yolunda.

Neslihan Demir: Boşandım, epey oldu!

Önümüzdeki hafta kısa bir tatil yapacağım, uzun süredir saçımı boyatmıyorum. Saçım beyazlıyor. Yaş alıyoruz" ifadelerini kullandı.

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