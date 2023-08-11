Neslihan Demir: Boşandım, epey oldu!

Eski milli voleybolcu Neslihan Demir önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Demir, oyuncu Kamil Güler'den ayrıldığını söyledi.
Eski milli voleybolcu Neslihan Demir önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Demir, oyuncu Kamil Güler'den ayrıldığını söyledi.
Hürriyet'in haberine göre; Eski milli voleybolcu Neslihan Demir önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
Özel hayatıyla ilgili sorulan sorulara cevap veren Demir'den şaşırtan bir açıklama geldi.
Demir, oyuncu Kamil Güler'den boşandığını açıkladı.
Demir, "Boşandım, epey oldu. Şu an her şey yolunda.
Önümüzdeki hafta kısa bir tatil yapacağım, uzun süredir saçımı boyatmıyorum. Saçım beyazlıyor. Yaş alıyoruz" ifadelerini kullandı.