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Haberler Magazin Bülent Ersoy da akıma uydu Barbie oldu!

Bülent Ersoy da akıma uydu Barbie oldu!

Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Bülent Ersoy da Barbie akımından geri kalmadı. Peruğundan tırnkalarına kadar pembeler içerisinde olan Bülent Ersoy, sosyal medyada oldukça dikkat çekti. İşte Barbie Bülent Ersoy...

HABER MERKEZİ

Barbie filminin vizyona girmesiyle birlikte tüm dünyada akım haline gelen pembe renkli kıyafetler her yerde yerini almaya başladı.

Bülent Ersoy da akıma uydu Barbie oldu!

Birçok ünlü bu akıma katılıp Barbie görünümlü pozlarını paylaşmaya başladı.

Bülent Ersoy da akıma uydu Barbie oldu!

'Diva' lakaplı usta sanatçı Bülent Ersoy da bu akımdan geri kalmadı.

Bülent Ersoy da akıma uydu Barbie oldu!

Sosyal medya hesabından Barbie görüntüsüne yer veren Ersoy, sosyal medyada oldukça dikkat çekti.

Bülent Ersoy da akıma uydu Barbie oldu!

İşte Barbie Bülent Ersoy...

Bülent Ersoy da akıma uydu Barbie oldu!

Geçtiğimiz günlerde 2021 yılında giydiği pembe kıyafetli bir fotoğrafı paylaşan Bülent Ersoy, Barbie akımını kendisinin başlattığını söyleyerek "Her zamanki gibi modanın önünde ve modanın öncüsüyüm. 2021 ve Barbie akımını ilk uygulayan bendenizim" demişti.

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