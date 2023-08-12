Bülent Ersoy da akıma uydu Barbie oldu!

Barbie filminin vizyona girmesiyle birlikte tüm dünyada akım haline gelen pembe renkli kıyafetler her yerde yerini almaya başladı.
Birçok ünlü bu akıma katılıp Barbie görünümlü pozlarını paylaşmaya başladı.
'Diva' lakaplı usta sanatçı Bülent Ersoy da bu akımdan geri kalmadı.
Sosyal medya hesabından Barbie görüntüsüne yer veren Ersoy, sosyal medyada oldukça dikkat çekti.
İşte Barbie Bülent Ersoy...
Geçtiğimiz günlerde 2021 yılında giydiği pembe kıyafetli bir fotoğrafı paylaşan Bülent Ersoy, Barbie akımını kendisinin başlattığını söyleyerek "Her zamanki gibi modanın önünde ve modanın öncüsüyüm. 2021 ve Barbie akımını ilk uygulayan bendenizim" demişti.