Bülent Ersoy da akıma uydu Barbie oldu!

Geçtiğimiz günlerde 2021 yılında giydiği pembe kıyafetli bir fotoğrafı paylaşan Bülent Ersoy, Barbie akımını kendisinin başlattığını söyleyerek "Her zamanki gibi modanın önünde ve modanın öncüsüyüm. 2021 ve Barbie akımını ilk uygulayan bendenizim" demişti.