Ferdi Tayfur ve Necla Nazır‘ın kızları Tuğçe Tayfur evlendi

Sosyal medya hesabından nikahtan kareler yayınlayan Tayfur, altına şu notu düştü: "Ciddi bir şeyler yazıp yazıp siliyorum ama o kadar mutluyum ve çok uzun zaman sonra o kadar kendim gibiyim ki. Ciddi bir şeyler yazamayacağım. Bizler ne kadar planlar yapsa da sonunda Allah'ın dediği oluyor. Elhamdülillah Allah seni bana gönderdi, ne de güzel etti.