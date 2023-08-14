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Haberler Magazin Ferdi Tayfur ve Necla Nazır‘ın kızları Tuğçe Tayfur evlendi

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır‘ın kızları Tuğçe Tayfur evlendi

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi Muhammet Aydın ile evleneceğini duyurmuştu. Tuğçe Tayfur, iş insanı Muhammet Aydın ile Sivas'ta dünyaevine girdi. İşte Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın'ın mutlu günlerinden kareler...

HABER MERKEZİ

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını açıklamıştı. Burak Kalfa ile yollarını ayıran Tuğçe Tayfur aradığı aşkı Sivas'ta buldu.

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır‘ın kızları Tuğçe Tayfur evlendi

3 kez gelin olan Tuğçe Tayfur, iş insanı Muhammet Aydın ile Sivas'ta hayatını birleştirdi. Tayfur, müjdeli haberi de sosyal medyadan paylaştı.

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır‘ın kızları Tuğçe Tayfur evlendi

Sosyal medya hesabından nikahtan kareler yayınlayan Tayfur, altına şu notu düştü: "Ciddi bir şeyler yazıp yazıp siliyorum ama o kadar mutluyum ve çok uzun zaman sonra o kadar kendim gibiyim ki. Ciddi bir şeyler yazamayacağım. Bizler ne kadar planlar yapsa da sonunda Allah'ın dediği oluyor. Elhamdülillah Allah seni bana gönderdi, ne de güzel etti.

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır‘ın kızları Tuğçe Tayfur evlendi

Tabii sana ne ithamda bulundular ama bir kulağımızdan girdi bir kulağımızdan çıktı çünkü doğru duvar yıkılmazdı. Allah için seni çok seviyorum Hubby. TUĞÇE AYDIN'a merhaba diyelim canlarım. Allah her isteyene de nasip etsin. Yanımda olduğunuz her gün için teşekkür ederim"

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır‘ın kızları Tuğçe Tayfur evlendi

Nikahtan karelerini yayınlayan Tayfur'un hem gelinliği hem de paylaşımına düştüğü not çok konuşuldu.

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır‘ın kızları Tuğçe Tayfur evlendi

İşte Tuğçe Tayfur ve gelinliği...

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