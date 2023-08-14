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Haberler Magazin Resul Dindar ve Demet Akalın arasında sahnede gerginlik: Sen beni tanımamışsın

Resul Dindar ve Demet Akalın arasında sahnede gerginlik: Sen beni tanımamışsın

Artvin'in Arhavi ilçesinde bu yıl 49'uncusu düzenlenen Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne alan Resul Dindar ve Demet Akalın arasında gerginlik yaşandı. Resul Dindar sahneye erken çıkmak istediğini söyleyen Demet Akalın'a, "Benim sahnemi erken bitirmemi istiyormuş yoksa gidecekmiş. Ben buranın çocuğuyum, ben Karadeniz müziğiyim. Sen beni tanımıyorsun" ifadelerini kullandı. Demet Akalın sahneye çıkarak tepki gösterdi. İşte o görüntüler...

İHA

Artvin'in Arhavi ilçesinde düzenlenen festivalde sahne alan Resul Dindar ve Demet Aklın arasında gerginlik yaşandı.

Resul Dindar ve Demet Akalın arasında sahnede gerginlik: Sen beni tanımamışsın

Bu yıl 49'uncusu düzenlenen Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali 5. gününde düzenlenen konserde Karadeniz müziğinin güçlü ismi Resul Dindar ve ünlü şarkıcı Demet Akalın sahne aldı.

Resul Dindar ve Demet Akalın arasında sahnede gerginlik: Sen beni tanımamışsın

Sahneye ilk önce Resul Dindar çıkarken sevilen şarkılarını sevenleriyle buluşturdu. Festival programı kapsamında saat 20.30-22.00 arasında Resul Dindar sahne aldı. Programa göre 22.00'de sahne alması gereken Akalın, konseri uzatan Dindar'a tepki gösterdi.

Resul Dindar ve Demet Akalın arasında sahnede gerginlik: Sen beni tanımamışsın

Konser devam ederken görevlinin Resul Dindar'ın yanına gelerek kulağına bir şeyler fısıldamasının ardından Dindar, Demet Akalın'ın sahneyi kedisine devretmesini istediğini iddia etti.

Resul Dindar ve Demet Akalın arasında sahnede gerginlik: Sen beni tanımamışsın

Mikrofonu alarak sahne önüne gelen Dindar, "Size çok güzel bir şey söyleyeceğim, ne kadar yakıştığına siz karar verin. Demet Akalın Hanımefendi 22.30'da çıkmak istiyormuş, eğer çıkmazsa gidecekmiş. Benim sahnemi erken bitirmemi istiyormuş yoksa gidecekmiş. Ben buranın çocuğuyum, ben Karadeniz müziğiyim. Sen beni tanımıyorsun, benim saatim on bir" dedi.

Resul Dindar ve Demet Akalın arasında sahnede gerginlik: Sen beni tanımamışsın

Dindar'ın konuşmalarının ardından sahneye çıkan Akalın, Dindar ile bir süre konuştuktan sonra sahneden indi. Daha sonra sonra Dindar bir müddet daha konsere devam edip inince, sahneye Akalın çıkarak sevenleriyle buluştu.

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