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Haberler Magazin İpek Açar ve Alper Kömürcü çifti bebek bekliyor

İpek Açar ve Alper Kömürcü çifti bebek bekliyor

Alper Kömürcü ile 2019 yılında nikah masasına oturan 47 yaşındaki İpek Açar ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Merhum şarkıcı ve söz yazarı Kayahan ile olan evliliğinden 23 yaşında bir kızı olan İpek Açar 5 aylık hamile...

İpek Açar 2019'da Alper Kömürcü ile evlenmişti. Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında bir kızı olan İpek Açar, yıllar sonra anne olmaya hazırlanıyor.

İpek Açar ve Alper Kömürcü çifti bebek bekliyor

İpek Açar ile Alper Kömürcü cephesinden güzel haber geldi.

İpek Açar ve Alper Kömürcü çifti bebek bekliyor

13 Eylül 2019'da evlenen ünlü müzisyen çift, bebek sahibi olmayı çok istediği için evlendikten kısa süre sonra Çocuk Esirgeme Kurumu'na başvurmuş ve 3 yıldır prosedürlerin tamamlanmasını bekliyordu.

İpek Açar ve Alper Kömürcü çifti bebek bekliyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Açar daha önce verdiği bir röportajda "Benim sağlık problemim var, o yüzde bir kez daha anne olmam zor" demişti.

İpek Açar ve Alper Kömürcü çifti bebek bekliyor

Ancak Daha önce verdiği bir röportajda "Benim sağlık problemim var, o yüzde bir kez daha anne olmam zor" diyen 47 yaşındaki Açar, bebek beklediğini öğrendi.

İpek Açar ve Alper Kömürcü çifti bebek bekliyor

Yaz başında Bodrum'a yerleşen, sadece iş için İstanbul'a gelen İpek Açar ile Alper Kömürcü çifti 5 ay boyunca bu güzel haberin duyulmasını istemedi.

İpek Açar ve Alper Kömürcü çifti bebek bekliyor

Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden de 23 yaşında Aslı Gönül adında kızı olan İpek Açar, yıllar sonra yeniden bebek sevinci yaşıyor.

İpek Açar ve Alper Kömürcü çifti bebek bekliyor

Öte yandan evlatlık başvurusundan da vazgeçmeyen Açar'ın Londra'da okuyan ve merhum sanatçı Kayahan ile evliliğinden olanbir kızı var.

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