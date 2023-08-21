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Merve Özbey konserlerini erteledi: Sevenlerini üzdü

Ünlü şarkıcı Merve Özbey'den sevenlerini üzen haber geldi. Özbey, geçirdiği bir operasyon sonucunda ortaya çıkan sağlık sorunları nedeniyle konserlerini ertelediğini açıkladı.

HABER MERKEZİ

Ünlü şarkıcı Merve Özbey'den sevenlerini üzen haber geldi.

Merve Özbey konserlerini erteledi: Sevenlerini üzdü

Merve Özbey, geçirdiği bir ameliyat sonrasında gelişen komplikasyonlar nedeniyle tedavi gördüğünü açıkladı.

Merve Özbey konserlerini erteledi: Sevenlerini üzdü

Sosyal medyadan paylaşım yapan ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

Merve Özbey konserlerini erteledi: Sevenlerini üzdü

"Bir süre önce geçirdiğim operasyon sonrası birtakım komplikasyonlar gelişti.

Merve Özbey konserlerini erteledi: Sevenlerini üzdü

Buna yönelik hastanede devam eden tedavi süreci ve doktorların tavsiyesi ile 30 Ağustos'a kadar olan konserlerimi üzülerek iptal etmek zorunda kaldım.

Merve Özbey konserlerini erteledi: Sevenlerini üzdü

Sağlık günlerde yeniden buluşmak ve hep birlikte şarkılar söylemek dileğim ile..." ifadesini kullandı.

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