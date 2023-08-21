Survivor yıldızı Sema Aydemir müdür yardımcısı oldu

2017 ve 2018 yılında Survivor ünlüler kadrosunda yer alan milli atlet Sema Aydemir, 2022 yılında da Survivor All Star'a katılmıştı.
2017 ve 2018 yılında Survivor ünlüler kadrosunda yer alan milli atlet Sema Aydemir, 2022 yılında da Survivor All Star'a katılmıştı.
Gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Aydemir, yarışmayı geride bıraktı.
Bir okulda müdür yardımcısı olarak göreve başladığını duyuran milli sporcu paylaşımıyla dikkat çekti:
"BU KADAR MİNNOŞ BİR MÜDÜR YARDIMCISI GÖRDÜNÜZ MÜ?"
Aydemir paylaşımına, "Bu kadar minnoş bir müdür yardımcısı gördünüz mü hiç? Hayırlısıyla görevime geri döndüm, yeni eğitim öğretim yılı hepimiz için çok güzel geçsin. Öğrencilerimle tanışacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum." notunu iliştirdi.
İşte Survivor Sema'nın o paylaşımı...