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Haberler Magazin Survivor yıldızı Sema Aydemir müdür yardımcısı oldu

Survivor yıldızı Sema Aydemir müdür yardımcısı oldu

Survivor yarışmasındaki performansı ve mücadeleci yapısıyla bilinen milli atlet Sema Aydemir, sosyal medya hesabından eski mesleğine geri döndüğünü açıkladı. Sema Aydemir'in bu paylaşımı oldukça dikkat çekti.

HABER MERKEZİ

2017 ve 2018 yılında Survivor ünlüler kadrosunda yer alan milli atlet Sema Aydemir, 2022 yılında da Survivor All Star'a katılmıştı.

Survivor yıldızı Sema Aydemir müdür yardımcısı oldu

Gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Aydemir, yarışmayı geride bıraktı.

Survivor yıldızı Sema Aydemir müdür yardımcısı oldu

Bir okulda müdür yardımcısı olarak göreve başladığını duyuran milli sporcu paylaşımıyla dikkat çekti:

Survivor yıldızı Sema Aydemir müdür yardımcısı oldu

"BU KADAR MİNNOŞ BİR MÜDÜR YARDIMCISI GÖRDÜNÜZ MÜ?"

Aydemir paylaşımına, "Bu kadar minnoş bir müdür yardımcısı gördünüz mü hiç? Hayırlısıyla görevime geri döndüm, yeni eğitim öğretim yılı hepimiz için çok güzel geçsin. Öğrencilerimle tanışacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum." notunu iliştirdi.

Survivor yıldızı Sema Aydemir müdür yardımcısı oldu

İşte Survivor Sema'nın o paylaşımı...

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