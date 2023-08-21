Survivor yıldızı Sema Aydemir müdür yardımcısı oldu

"BU KADAR MİNNOŞ BİR MÜDÜR YARDIMCISI GÖRDÜNÜZ MÜ?"

Aydemir paylaşımına, "Bu kadar minnoş bir müdür yardımcısı gördünüz mü hiç? Hayırlısıyla görevime geri döndüm, yeni eğitim öğretim yılı hepimiz için çok güzel geçsin. Öğrencilerimle tanışacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum." notunu iliştirdi.