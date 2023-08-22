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Haberler Magazin Olgun Şimşek Bodrum'da trafik kazası geçirdi! İşte ünlü oyuncunun son sağlık durumu...

Olgun Şimşek Bodrum'da trafik kazası geçirdi! İşte ünlü oyuncunun son sağlık durumu...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ünlü sanatçı Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi. Ters yönde giden sinema oyuncusu Olgun Şimşek'in kullandığı cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde gerçekleşti. Peki trafik kazasına karışan Olgun Şimşek'in son sağlık durumu nasıl?

DHA

Ünlü oyuncu Olgun Şimşek, sabah saatlerinde Bodrum'da trafik kazasına karıştı.

Olgun Şimşek Bodrum’da trafik kazası geçirdi! İşte ünlü oyuncunun son sağlık durumu...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ters yönde giden sinema oyuncusu Olgun Şimşek'in kullandığı cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Şimşek ve diğer otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.


Olgun Şimşek Bodrum’da trafik kazası geçirdi! İşte ünlü oyuncunun son sağlık durumu...

Kaza, sabah saatlerinde, Bodrum-Turgutreis istikameti Gürece kavşağı yakınlarında meydana geldi. Mehmet İlker Teker yönetimindeki 48 R 7640 plakalı otomobil, ters yönde giden Olgun Şimşek idaresindeki 34 BUU 142 plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı.

Olgun Şimşek Bodrum’da trafik kazası geçirdi! İşte ünlü oyuncunun son sağlık durumu...

Savrulan refüje çıkana araçlar hasar gördü. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan oyuncu Olgun Şimşek ile Mehmet İlker Teker, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olgun Şimşek Bodrum’da trafik kazası geçirdi! İşte ünlü oyuncunun son sağlık durumu...

Sağlık durumları iyi olan yaralılara ayakta müdahale edildi.

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