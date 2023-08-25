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Haberler Magazin Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi!

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi!

İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında demirli teknelerinden akşam yemeği için zodyak botla kıyıdaki bir restorana giderken kayalıklara çarparak kaza geçirdi. Ünlü çift, yapılan ilk müdahalenin ardından İstanbul'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Ali Sabancı'nın dalağının alındığı ve AORT damarında sorun olduğu açıklandı.

Sosyete, Yunanistan'dan gelen haberle sarsıldı.

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi!

İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında demirli teknelerinden akşam yemeği için zodyak botla kıyıdaki bir restorana giderken kayalıklara çarptı.

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi!

Yaralanan çift adadaki hastaneye kaldırıldı.

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi!

Ağır yaralanan Ali Sabancı'nın dalağının alındığı ve AORT damarında sorun olduğu açıklandı. Vuslat Doğan Sabancı'nın da durumunun ağır olduğu vurgulandı.

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi!

Adada ilk müdahaleleri yapılan çift, önce Bodrum'a getirildi ardından Ali Sabancı saat 10.15 sıralarında ambulans helikopterle İstanbul'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi!

VUSLAT SABANCI'NIN DURUMU İYİYE GİDİYOR

Yapılan müdahalede Ali Sabancı'nın durumunun stabil olduğu, ağır darbeler aldığı vurgulandı. Başından darbe alan Vuslat Doğan Sabancı'nın da eşinin tedavi gördüğü özel hastaneye getirildiği ve hayati tehlikeyi atlattığı açıklandı.

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi!

HOLDİNGTEN AÇIKLAMA GELDİ

Sabancı Ailesi'ne ait holdingten yapılan yazılı açıklamada "Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup, sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

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