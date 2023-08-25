Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi!

Sosyete, Yunanistan'dan gelen haberle sarsıldı.
Sosyete, Yunanistan'dan gelen haberle sarsıldı.
İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında demirli teknelerinden akşam yemeği için zodyak botla kıyıdaki bir restorana giderken kayalıklara çarptı.
Yaralanan çift adadaki hastaneye kaldırıldı.
Ağır yaralanan Ali Sabancı'nın dalağının alındığı ve AORT damarında sorun olduğu açıklandı. Vuslat Doğan Sabancı'nın da durumunun ağır olduğu vurgulandı.
Adada ilk müdahaleleri yapılan çift, önce Bodrum'a getirildi ardından Ali Sabancı saat 10.15 sıralarında ambulans helikopterle İstanbul'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.
VUSLAT SABANCI'NIN DURUMU İYİYE GİDİYOR
Yapılan müdahalede Ali Sabancı'nın durumunun stabil olduğu, ağır darbeler aldığı vurgulandı. Başından darbe alan Vuslat Doğan Sabancı'nın da eşinin tedavi gördüğü özel hastaneye getirildiği ve hayati tehlikeyi atlattığı açıklandı.
HOLDİNGTEN AÇIKLAMA GELDİ
Sabancı Ailesi'ne ait holdingten yapılan yazılı açıklamada "Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup, sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.