Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi!

HOLDİNGTEN AÇIKLAMA GELDİ



Sabancı Ailesi'ne ait holdingten yapılan yazılı açıklamada "Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup, sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.