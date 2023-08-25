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Haberler Magazin Sevenlerinden dua istemişti! Tuğçe Özbudak hasta yatağından paylaştı

Sevenlerinden dua istemişti! Tuğçe Özbudak hasta yatağından paylaştı

Bir döneme damga vuran Adanalı dizisindeki Pınar karakteriyle hafızalara kazınan ve şimdilerde ekranlardan uzakta kalan Tuğçe Özbudak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerinden dua istemiş ve ameliyat olacağını duyurmuştu. Özbudak, son olarak hasta yatağından yeni bir paylaşım yaptı.

HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz gün acil bir şekilde ameliyata alınacağını söyleyerek sevenlerinden dua isteyen Tuğçe Özbudak'tan yeni paylaşım geldi.

Sevenlerinden dua istemişti! Tuğçe Özbudak hasta yatağından paylaştı

Atv ekranlarına yayınlandığı dönem damga vuran Adanalı dizisinde Pınar karakterine can veren Tuğçe Özbudak'ın estetikli inanılmaz değişimi sosyal medyada gündem olmuştu.

Sevenlerinden dua istemişti! Tuğçe Özbudak hasta yatağından paylaştı

Önceki yıllarda '2. Sayfa' programına konuk olan Tuğçe, estetik yaptırdığını kabul ederek; "Dolgu yaptırdıkça dudaklarım sürekli gözüme küçük görünüyor" demişti.

"DOĞAL BİR KIZDIM"

Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Özbudak, "'Adanalı' dizisinden bu yana 12 sene geçti. Üniversiteden mezun oldum, diziye başladım. Tam genç kızlık dönemimdi. Her şeyim tamamen doğaldı. Saçlarımda kaynak yoktu, şimdi biraz var. Doğal bir kızdım" diyerek başladığı sözlerine; şöyle devam etmişti:

Sevenlerinden dua istemişti! Tuğçe Özbudak hasta yatağından paylaştı

Ankara'dan İstanbul'a geldim. O zaman masum bir kızdım. 'Masumluğunu kaybetti' diyorlar, aslında kaybetmedim, şartlar gereği ve hevesle estetik operasyonlar yaptırdım. Bunu saklamıyorum ki, ne yaptırdıysam söylüyorum. Sosyal medya fotoğraflarla biraz da oynuyorum. Eleştirilerin nedeni bu.

Sevenlerinden dua istemişti! Tuğçe Özbudak hasta yatağından paylaştı

"DUALARINIZI ESİRGEMEYİN"

41 yaşındaki Özbudak, son olarak yaşadığı bir sağlık sorunuyla gündeme geldi. Bacağındaki bir problem yüzünden acil ameliyata alınacağını söyleyen oyuncu, şu açıklamayı yapmıştı:

Sevenlerinden dua istemişti! Tuğçe Özbudak hasta yatağından paylaştı

"Bacağımdaki uyuşukluk sandığımızdan da ciddiymiş ve acil yarın sabah ameliyata alacaklar beni. Bir fıtık patlağı. Sağ bacağımda yüzde 80 kuvvet kaybına sebep olmuş ve ayağımda kısmi felç oluşmuş. Arayan soran herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızı esirgemeyin lütfen. Ben bunu da Allah'ın izniyle atlatacağım inşallah."

Sevenlerinden dua istemişti! Tuğçe Özbudak hasta yatağından paylaştı

Özbydak hasta yatağından yeni bir paylaşımda bulundu.

"GÜÇLÜ OL"

Son olarak ameliyattan çıktığını ve operasyonun iyi geçtiğini 674 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından duyuran Özbudak, "Ameliyatım güzel geçmiş çok şükür. Stay strong (güçlü ol) Tuçi" mesajıyla hastane yatağından fotoğraf paylaştı.

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