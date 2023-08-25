Sevenlerinden dua istemişti! Tuğçe Özbudak hasta yatağından paylaştı

Ankara'dan İstanbul'a geldim. O zaman masum bir kızdım. 'Masumluğunu kaybetti' diyorlar, aslında kaybetmedim, şartlar gereği ve hevesle estetik operasyonlar yaptırdım. Bunu saklamıyorum ki, ne yaptırdıysam söylüyorum. Sosyal medya fotoğraflarla biraz da oynuyorum. Eleştirilerin nedeni bu.